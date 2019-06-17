6 kişinin öldüğü silahlı kavgayla ilgili 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Cumartesi günü iki akraba aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltında bulunan 2 şüpheli Siverek Adliyesine sevk edildi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Cumartesi günü aralarında husumet olan akraba iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltında bulunan 6 kişiden 2’si ifadeleri sonrasında Siverek Adliyesine sevk edilerek mahkemeye çıkarıldı. Güvenlik gerekçesiyle zırhlı araçla adliyeye getirilen zanlıların yaralı olduğu gözlendi.

Şanlıurfa ve Diyarbakır’dan gelen Jandarma Özel Hareket ile Çevik Kuvvet polisleri ilçe merkezi ile adliye önünde geniş güvenlik önlemleri aldı. Adliye çevresindeki yüksek binalara konuşlandırılan keskin nişancılar da herhangi bir olumsuzluğa karşı eli tetikte nöbet tuttu.

Gözaltında bulunan ve hastanede tedavileri süren diğer zanlıların da işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.