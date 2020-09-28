6 kişinin yaralandığı ambulans kazası, güvenlik kamerasında

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Pamukkale ilçesi Acıpayam Bulvarı'nda meydana geldi. Muğla'dan Pamukkale Üniversitesi'ne hasta taşıyan Gülbahar Akdemir yönetimindeki ambulans, kavşakta, Murat Bektaş yönetimindeki Denizli İl Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kamyonetle çarpıştı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS VE POLİS EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan ambulans, refüjü aşıp, karşı şeride devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Akdemir, sağlık personelleri Tuğçe Buyruk, Tülay Ceylan, hasta Mustafa Büyükar ile kamyonet sürücüsü Bektaş ve yanında bulunan Mehmet Sarıkaya yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmayla kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza anı, yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

