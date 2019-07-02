HABER

6 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 10:31 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Altay Caddesi üzerinde iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

6 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Altay Caddesi üzerinde iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, Bursa İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde iki otomobilin karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Osmaniye Mahallesi Altay Caddesi üzerinde seyir halinde olan Yücel Ç. (25) yönetimindeki 16 T 5571 plakalı ticari taksi, Gaziler Sokak’tan caddeye çıkan Cengizhan K. (35) yönetimindeki 16 ADS 375 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda ticari taksi sürücüsü Yücel Ç. (25), Serap G. (43), Neriman B. (50), Leyla S.(46), Eren S.(26), Esma K. (33), yaralandı. 6 yaralı da kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan, aynı cadde üzerinde her gün yaralamalı ve maddi hasarlı kazaların sık sık yaşanmasından dolayı mahalle halkı yetkililerin çözüm bulmasını istiyorlar. Kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

6 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

6 kişinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı

PARTNERÜnlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!Ünlüleri bir de makyajsız görün! Bu hallerine çok şaşıracaksınız!
Konya’da evin avlusundaki depoda yangınKonya’da evin avlusundaki depoda yangın
Adana’da 2 bin litre sahte içki ele geçirildiAdana’da 2 bin litre sahte içki ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

Kaynana, uzman çavuş olan damadını bıçakladı

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

14 yaşındaki çocuğun feci ölümü!

Sosyal medyadaki 'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

'Küçükçekmece' provokasyonuyla ilgili flaş gelişme

Havalandırma boşluğuna düşen lise öğrencisi feci şekilde can verdi

Havalandırma boşluğuna düşen genç feci şekilde can verdi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

Altunizade metrobüs durağındaki yoğunluk havadan görüntülendi

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

ODTÜ’deki mezuniyet töreninden dönen aile kaza yaptı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.