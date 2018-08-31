6 kız çocuğuna tecavüz edip öldüren katilden küstah mektup

1996'dan beri hapiste olan Marc Dutroux, yıllardır erken tahliye peşinde.
Çocukların aileleri, kendileriyle "alay edildiğini" söyleyerek Dutroux'nun teklifini reddetti.
TECAVCÜZDEN HAPSE GİRDİ, ÜÇ YIL SONRA SERBSET KALDI
Şimdi 61 yaşında olan Dutroux, 1986'da karısı Michelle Martin'le birlikte çocuk kaçırma ve tecavüz suçlarından gözaltına alındı. 1989'da hapse giren Dutroux, üç yıl sonra şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı.
Dutroux, 1995 ve 1996'da altı kız çocuğunu kaçırdı. An Marchal ve Eefje Lambrecks adlı çocukları öldürdü. İkisi de sekiz yaşında olan Julie Lejeune ve Melissa Russo da tutuldukları evin bodrumunda açlıktan öldü.
12 ve 14 yaşındaki iki çocuk ise kurtuldu. Bu çocuklardan biri olan Sabine Dardenne, mahkemede Dutroux'ya "Beni neden öldürmedin?" diye sordu.
Duruşmada Dutroux, üyeleri arasında tanınmış isimlerin de olduğu bir pedofil çetesine mensup olduğunu söyledi. Dava sırasında polisin olayı ört-bas etmeye çalıştığı iddiaları gündeme geldi.
DURUŞMADAN POLİSİN SİLAHINI ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI
1998'deki duruşma sırasında, Dutroux'un bir polis memurunun silahını kaparak salondan kaçmaya çalışması üzerine bazı bakanlar istifa etti.
Dutroux'un eski karısı 2012'de hapisten çıktı.
Marc Dutroux'un avukatı aracılığıyla gönderdiği mektuplar, dün çocukların ailelerine ulaştırıldı.
'ONU TANRIYA HAVALE EDİYORUM'
Julie Lejeune'nin babasının Facebook'ta paylaştığı mektupta Dutroux, "Amacım yaralarınızı yeniden açmak değil. Aksine yaralarınızın iyileşmesine mütevazı bir katkıda bulunmak istiyorum. Sorularınız varsa cevaplamaya hazırım" dedi.
Belçika basınında yer alan haberlere göre, Dutroux'un erken tahliyeden yararlanabilmesi için beş şartı yerine getirmesi gerekiyor ve bunlardan üçü kurbanların ailelerine bağlı.
Eefje'nin babası Jean Lambrecks, mektubu "Çok zamanı ve az müşterisi olan bir avukatın şovu" olarak nitelerken An'in babası Paul Marchal, "23 yıldan sonra artık bu maskaralığa son verilmeli" dedi.
Dutroux'un mektup yazacağı haberini kızının cenazesinin yıldönümünde öğrendiğini belirten Jean-Denis Lejeune da, kendilerine duygusal işkence yapıldığını söyledi.
Melissa'nı babası Gino Russo ise Dutroux'yu affetmesinin mümkün olmadığını belirterek "Onu Tanrı'ya havale ediyorum" dedi.
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