HABER

6 kız çocuğuna tecavüz edip öldüren katilden küstah mektup

31.08.2018 12:22 | Son Güncelleme

Belçika'da, altı kız çocuğunu kaçırıp tecavüz etmek ve dördünü öldürmekten hüküm giyen bir mahkumun çocukların ailelerine mektup yazarak "Sorularınız varsa yanıtlamaya hazırım" demesi öfke yarattı.

6 kız çocuğuna tecavüz edip öldüren katilden küstah mektup

1996'dan beri hapiste olan Marc Dutroux, yıllardır erken tahliye peşinde.

Çocukların aileleri, kendileriyle "alay edildiğini" söyleyerek Dutroux'nun teklifini reddetti.

TECAVCÜZDEN HAPSE GİRDİ, ÜÇ YIL SONRA SERBSET KALDI

Şimdi 61 yaşında olan Dutroux, 1986'da karısı Michelle Martin'le birlikte çocuk kaçırma ve tecavüz suçlarından gözaltına alındı. 1989'da hapse giren Dutroux, üç yıl sonra şartlı tahliyeden yararlanarak serbest kaldı.

Dutroux, 1995 ve 1996'da altı kız çocuğunu kaçırdı. An Marchal ve Eefje Lambrecks adlı çocukları öldürdü. İkisi de sekiz yaşında olan Julie Lejeune ve Melissa Russo da tutuldukları evin bodrumunda açlıktan öldü.

12 ve 14 yaşındaki iki çocuk ise kurtuldu. Bu çocuklardan biri olan Sabine Dardenne, mahkemede Dutroux'ya "Beni neden öldürmedin?" diye sordu.

Duruşmada Dutroux, üyeleri arasında tanınmış isimlerin de olduğu bir pedofil çetesine mensup olduğunu söyledi. Dava sırasında polisin olayı ört-bas etmeye çalıştığı iddiaları gündeme geldi.

DURUŞMADAN POLİSİN SİLAHINI ALIP KAÇMAYA ÇALIŞTI

1998'deki duruşma sırasında, Dutroux'un bir polis memurunun silahını kaparak salondan kaçmaya çalışması üzerine bazı bakanlar istifa etti.

Dutroux'un eski karısı 2012'de hapisten çıktı.

Marc Dutroux'un avukatı aracılığıyla gönderdiği mektuplar, dün çocukların ailelerine ulaştırıldı.

'ONU TANRIYA HAVALE EDİYORUM'

Julie Lejeune'nin babasının Facebook'ta paylaştığı mektupta Dutroux, "Amacım yaralarınızı yeniden açmak değil. Aksine yaralarınızın iyileşmesine mütevazı bir katkıda bulunmak istiyorum. Sorularınız varsa cevaplamaya hazırım" dedi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, Dutroux'un erken tahliyeden yararlanabilmesi için beş şartı yerine getirmesi gerekiyor ve bunlardan üçü kurbanların ailelerine bağlı.

Eefje'nin babası Jean Lambrecks, mektubu "Çok zamanı ve az müşterisi olan bir avukatın şovu" olarak nitelerken An'in babası Paul Marchal, "23 yıldan sonra artık bu maskaralığa son verilmeli" dedi.

Dutroux'un mektup yazacağı haberini kızının cenazesinin yıldönümünde öğrendiğini belirten Jean-Denis Lejeune da, kendilerine duygusal işkence yapıldığını söyledi.

Melissa'nı babası Gino Russo ise Dutroux'yu affetmesinin mümkün olmadığını belirterek "Onu Tanrı'ya havale ediyorum" dedi.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
İngiltere Başbakanı dans etti, sosyal medya yıkıldı!İngiltere Başbakanı dans etti, sosyal medya yıkıldı!
Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tecavüz kız çocuğu cinayet Belçika katil mektup

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

Denize girip saatlerce geri dönmüyordu! Sebebi şaşkına çevirdi

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı, sosyal medya yıkıldı

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Sibel Can kızına yavru domuz aldı!

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

İlginizi Çekebilir

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Okuyucu Yorumları 2 yorum
başka ülkede olunca ülkemizi kotuleyenlerden gık çıkmamış, malzeme yok ya!
neyi anlatacak acaba?! bıraksın da insanlar kapanmayan yaralarında bari rahat avunsun. ayrıntıları anlatıp bir annenin veya babanın evladının nasıl acı çektiğini gözünde canlandırmasına izin verilmemeli.
Diğer Haberler
İngiltere Başbakanı dans etti, sosyal medya yıkıldı!

İngiltere Başbakanı dans etti, sosyal medya yıkıldı!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Komşuda şiddetli deprem!

Komşuda şiddetli deprem!

Erdoğan'ın Almanya'da Türklere seslenmek istediği iddia edildi

Erdoğan'ın Almanya'da Türklere seslenmek istediği iddia edildi

Erdoğan Trump’ın davetine katılacak mı?

Erdoğan Trump’ın davetine katılacak mı?

Alman basınından şok iddia! Rusya Türkiye’yi Esad ile müzakereye zorluyor

Alman basınından şok iddia! Rusya Türkiye’yi Esad ile müzakereye zorluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.