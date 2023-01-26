6'lı masa, 11'inci kez toplandı! Masada 'adaylık' var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 12.00'de İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, diğer genel başkanları kapıda karşıladı.
Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, genel başkanların imzasıyla ortak bildiri yayımlanması bekleniyor.
6'lı masa liderlerinden toplantı öncesinde ortak bir video geldi.'Milletimiz İçin Buradayız' başlıklı videoda genel başkanların kısa açıklamalarına yer verildi.
Parolamız vatan; işareti namus!— İYİ Parti (@iyiparti) January 26, 2023
Pusulamız devlet; iğnesi millet!
Kahrolsun istibdat; yaşasın hürriyet!#MilletimizİçinBuradayız pic.twitter.com/5L8V2skCln
(DHA)