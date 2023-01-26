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  4. 6'lı masa, 11'inci kez toplandı! Masada 'adaylık' var

6'lı masa, 11'inci kez toplandı! Masada 'adaylık' var

26.01.2023 13:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti genel başkanları, 6'lı masanın 11'inci toplantısı için bir araya geldi. Öte yandan 6'lı masa liderlerinden toplantı öncesinde ortak bir video geldi. 'Milletimiz İçin Buradayız' başlıklı videoda genel başkanların kısa açıklamalarına yer verildi.

6'lı masa, 11'inci kez toplandı! Masada 'adaylık' var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 12.00'de İYİ Parti Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, diğer genel başkanları kapıda karşıladı.

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Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından, genel başkanların imzasıyla ortak bildiri yayımlanması bekleniyor.

6 LİDERDEN ORTAK VİDEO

6'lı masa liderlerinden toplantı öncesinde ortak bir video geldi.'Milletimiz İçin Buradayız' başlıklı videoda genel başkanların kısa açıklamalarına yer verildi.

(DHA)

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