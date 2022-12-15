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  4. 6'lı masa İmamoğlu için sahaya indi! Saraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdi

6'lı masa İmamoğlu için sahaya indi! Saraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdi

15.12.2022 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 aylık hapis cezasına tepki göstermek için bir araya gelen 6'lı masa liderleri Saraçhane'de 'Millet İradesi' mitingi düzenledi. Liderlerin tek tek açıklama yaptığı mitinge kaç kişi katıldığı merak konusu olmuştu. Emniyet kaynakları Saraçhane'ye kaç kişinin katıldığını açıkladı.

6'lı masa İmamoğlu için sahaya indi! Saraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için mahkeme 2 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Karar muhalefet tarafından tepkiyle karşılandı. Almanya'dayken haberi alan CHP lideri hemen dönüş kararı almıştı. CHP önderliğinde bugün 6'lı masa liderlerinin yer aldığı bir miting düzenlendi. Mitinge sağlık problemi yaşayan Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu dışında 6'lı masanın tüm liderleri katıldı.

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MİTİNGE KAÇ KİŞİ KATILDI?

İstanbul'daki emniyet kaynakları, altılı masanın Fatih Saraçhane'deki mitingine yaklaşık 25 bin kişinin katıldığını bildirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğündeki altılı masanın liderleri, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki mahkumiyet kararının ardından Saraçhane Meydanı'nda bir araya geldi.

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İl emniyet kaynakları, İBB Başkanı İmamoğlu ile parti liderlerinin konuşma yaptığı mitinge, 25 bin civarında katılım olduğunu bildirdi. (AA)

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Ekrem İmamoğlu emniyet saraçhane

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