HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 6'lı masada 72 saatlik kriz nasıl çözüldü? Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e krizi bitiren mesaj

6'lı masada 72 saatlik kriz nasıl çözüldü? Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e krizi bitiren mesaj

06.03.2023 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'ndaki kriz bugün İYİ Parti lideri Meral Akşener'in masaya geri dönmesiyle sona erdi. 72 saatlik krizin nasıl sona erdiği merak konusu olurken, gazeteci Doğan Şentürk dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Krizin çözümünde yaşananların perde arkasını açıklayan Şentürk, Meral Akşener'in diyalog kapısını araladığını, Kemal Kılıçdaroğlu'nun da gece saatlerinde attığı mesajla krizin çözülmesine götüren süreci başlattığını söyledi.

6'lı masada 72 saatlik kriz nasıl çözüldü? Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e krizi bitiren mesaj

6'lı masada perşembe akşamı başlayan kriz, bugün itibarıyla sona erdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cuma günü aldığı ayrılık kararı sonrası kriz bugün çözüldü. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Akşener, masaya geri döndü. 6'lı masa adayı açıklamak üzere bugün yeniden toplanırken, gözler Ankara'dan gelecek açıklamaya çevrildi.

72 SAATLİK KRİZİN PERDE ARKASI

72 saatlik krizin nasıl çözüldüğü ise merak konusu oldu. FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, canlı yayında yaptığı açıklamayla iki lider arasındaki görüşme trafiğiyle ilgili detayları aktardı.

DİYALOG KAPISI NASIL AÇILDI?

Akşener'in dün akşam televizyon kanallarına düşen açıklamasının kapıyı aralayan adım olduğunu belirten Şentürk, o gece Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti liderine attığı mesajı açıkladı. Şentürk, karşılıklı atılan ılımlı mesajlar sonrası somut adımların atıldığını söyledi.

Şentürk'ün açıklamaları şöyle;

"İki partinin kurmayları da masaya dönüşü istiyordu. Memnun olan kimse yoktu. İYİ Parti kurmayları bile yapılan zehir zemberek açıklama yapılmasaydı diye düşündü.
Dün geceyi iki lider de evlerinde geçirdi. Kurmaylarının dışında iki liderin yakın çevreleri hatta bazı aile bireyleri de iki lidere bazı eleştirilerde sitemlerde bulundu.
İki lider üzerlerindeki sorumluluğu daha çok hissetti.

İLK ADIMI AKŞENER ATTI

Tam da bunların üzerine bir diyalog başladı. İlk adım olarak Meral Akşener'den gelen demeci gördük televizyonlarda. 'Hiç gurur yapmam geri dönerim' ifadesi kapının açıldığını gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KRİZİ BİTİREN MESAJ

CHP tarafından bu açıklama bir süre sonra bu açıklama olumlu olarak algılandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu durumu gördü. Kemal bey ilerleyen saatlerde bir mesaj gönderdi Meral Akşener'e. 'Adaylığım dışında bir rezervim yoktur' diye yazdı.

11

Bu karşılıklı ılımlı mesajlardan sonra CHP lideri ve İYİ Parti lideri harekete geçti ve krizin çözümü için adımlar bu sabah itibariyle peş peşe atılmış oldu."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! AK Parti'den ilk açıklama geldi... Dikkat çeken Saadet Partisi tepkisiAltılı Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oldu! AK Parti'den ilk açıklama geldi... Dikkat çeken Saadet Partisi tepkisi
Meral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladıMeral Akşener masaya dönecek mi? Gazeteci Yılman açıkladı
İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!İYİ Parti'den 'Cumhur İttifakı' açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Millet İttifakı 6'lı masa

En Çok Okunan Haberler

Altılı masa birleşti, Selçuk Özdağ canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Altılı masa birleşti, Selçuk Özdağ canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

Kuyruğun sonu görünmüyor! 2 ayda yüzde 50 artış... 'Her hafta zam'

Kuyruğun sonu görünmüyor! 2 ayda yüzde 50 artış... 'Her hafta zam'

Yavaş ve İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisi!

Yavaş ve İmamoğlu'na cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisi!

'Kriz' çözüldü! Akşener ittifaka geri döndü

'Kriz' çözüldü! Akşener ittifaka geri döndü

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

Tuğba Ekinci oy istedi! "Gece 24.00'den sonra..."

İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü! İlk açıklama...

İmamoğlu ve Yavaş, Akşener ile görüştü! İlk açıklama...

İlginizi Çekebilir

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Olduğundan daha havalı görünmek isteyenler buraya! İndirimdeki ürünleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.