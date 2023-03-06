6'lı masada 72 saatlik kriz nasıl çözüldü? Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e krizi bitiren mesaj

6'lı masada perşembe akşamı başlayan kriz, bugün itibarıyla sona erdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cuma günü aldığı ayrılık kararı sonrası kriz bugün çözüldü. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile görüştükten sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Akşener, masaya geri döndü. 6'lı masa adayı açıklamak üzere bugün yeniden toplanırken, gözler Ankara'dan gelecek açıklamaya çevrildi.

72 SAATLİK KRİZİN PERDE ARKASI

72 saatlik krizin nasıl çözüldüğü ise merak konusu oldu. FOX Haber Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk, canlı yayında yaptığı açıklamayla iki lider arasındaki görüşme trafiğiyle ilgili detayları aktardı.

DİYALOG KAPISI NASIL AÇILDI?

Akşener'in dün akşam televizyon kanallarına düşen açıklamasının kapıyı aralayan adım olduğunu belirten Şentürk, o gece Kılıçdaroğlu'nun İYİ Parti liderine attığı mesajı açıkladı. Şentürk, karşılıklı atılan ılımlı mesajlar sonrası somut adımların atıldığını söyledi.

Şentürk'ün açıklamaları şöyle;

"İki partinin kurmayları da masaya dönüşü istiyordu. Memnun olan kimse yoktu. İYİ Parti kurmayları bile yapılan zehir zemberek açıklama yapılmasaydı diye düşündü.

Dün geceyi iki lider de evlerinde geçirdi. Kurmaylarının dışında iki liderin yakın çevreleri hatta bazı aile bireyleri de iki lidere bazı eleştirilerde sitemlerde bulundu.

İki lider üzerlerindeki sorumluluğu daha çok hissetti.

İLK ADIMI AKŞENER ATTI

Tam da bunların üzerine bir diyalog başladı. İlk adım olarak Meral Akşener'den gelen demeci gördük televizyonlarda. 'Hiç gurur yapmam geri dönerim' ifadesi kapının açıldığını gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN KRİZİ BİTİREN MESAJ

CHP tarafından bu açıklama bir süre sonra bu açıklama olumlu olarak algılandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bu durumu gördü. Kemal bey ilerleyen saatlerde bir mesaj gönderdi Meral Akşener'e. 'Adaylığım dışında bir rezervim yoktur' diye yazdı.

Bu karşılıklı ılımlı mesajlardan sonra CHP lideri ve İYİ Parti lideri harekete geçti ve krizin çözümü için adımlar bu sabah itibariyle peş peşe atılmış oldu."

