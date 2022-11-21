6'lı masada BTP olmadı sırada TDP mi var? Mustafa Sarıgül doğruladı, kulisler hareketlendi: Böyle arzuları var. Konuşuluyor

Seçimlere geri sayım sürerken, ittifaklar da son şeklini almaya başlıyor. Muhalefet parti liderlerinin oluşturduğu 6'lı masanın genişleyeceği iddiaları konuşulmaya devam ederken geçtiğimiz günlerde Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ın ittifaka katılma isteği 6'lı masa tarafından geri çevrilmişti. Bugün ise yeni bir iddia ortaya atıldı. Kulislerde Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkanı olduğu Türkiye Değişim Partisi'nin (TDP) ittifakla dirsek temasında olduğu konuşulmaya başlandı. Söz konusu "seçim ittifakı ve CHP’den milletvekili adaylığı" iddiasına ilişkin ise Mustafa Sarıgül'den dikkat çeken bir açıklama geldi.

Halk TV’den İsmail Saymaz, bugünkü köşe yazısında Sarıgül ile yaptığı görüşmeye yer verdi. Saymaz’ın yazısının ilgili kısmı şöyle:

SARIGÜL'DEN "6'LI MASA İLE İTTİFAK" AÇIKLAMASI: TEKLİF...

"Sarıgül’e sordum: 'Altılı Masa’ya katılmak istiyor musunuz?'" diyen Saymaz, Sarıgül'ün yanıtını aktardı;

"Dedi ki: 'Altılı Masa'dan teklif gelirse arkadaşlarla detaylı konuşuruz. Sonuçta muhalefet partisiyiz. Kesinlikle sıcak bakarız.'"

CHP İDDİALARINI DOĞRULADI: KONUŞULUYOR! YAKIN

CHP’den milletvekili adayı olabileceği konuşulan Sarıgül, bu konuya da açıklık getirdi.

Sarıgül, "Ortak dostlarımızın böyle arzuları var. Konuşuluyor. Yakın ama." ifadelerini kullanırken, Kılıçdaroğlu ile yakın bir diyaloğunun olduğunu vurgulayarak, CHP ile ittifaka sıcak baktığını saklamadı.

SARIGÜL: EN DOĞRU ADAY...

Sarıgül, cumhurbaşkanı adayının Altılı Masa’dan çıkması halinde en doğru ismin Kılıçdaroğlu olduğunu söyledi.

"EKREM İMAMOĞLU'NU YAKALAYACAĞIM"

Öte yandan TikTok'ta dikkati çeken videolarıyla sık sık gündem olan Sarıgül, TikTok’l ilgili olarak da şu görüşlerini ifade etti:

“Tiktok’a girdiğim zaman bütün parti, çocuklarım ve torunlarım ayağa kalktı. ‘Baba yapma, millet bizimle dalga geçiyor’ diye herkes karşı çıktı. Ben direndim.

Ekrem İmamoğlu 785 bin, ben ise 685 bin takipçideyiz. Onu yakalayacağım. Beğenide geçtim. Bizim beğenimiz 16.5 milyon oldu. onunki 11 milyonda kaldı. Tiktok’un muhalefet ruhu var. Tayyip bey 20 sene önce olsa Tiktok yapardı ama şimdi yapamaz.”