6'lı masanın 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' açıklamasına AK Parti'den yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı, dünkü 6'lı masa toplantısı sonrasında açıklanan ortak bildiriyle yeniden gündem oldu. Yayımlanan ortak bildiriye imza atan genel başkanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını kabul etmeyecekleri bildirildi.

Bu gelişme sonrasında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur" dedi.

"TARTIŞMA KONUSU BİLE DEĞİLDİR"

İşte Çelik'in açıklamasından satır başları:

Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir.

Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır.

6’lı masadan demokrasimiz adına hiçbir şey beklenmeyeceği tamamen belli olmuştur. Dün yaptıkları toplantıda, 'TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir' demişler.

"6'LI MASANIN GİZLİ ORTAĞI..."

Böylece 6’lı masanın gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Aylarca toplantı yapıp ulaştıkları sonuç, en ilkel vesayet arayışı olmuştur."

