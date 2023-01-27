HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. 6'lı masanın 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' açıklamasına AK Parti'den yanıt

6'lı masanın 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' açıklamasına AK Parti'den yanıt

27.01.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6'lı masa liderleri dün 11. kez bir araya geldiler. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı sonrası ortak bildiri yayımlandı. Bildiride 6 lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını kabul etmeyeceklerini belirtti. Bu gelişme sonrası Erdoğan'ın adaylığı tartışması yeniden gündem olurken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama geldi.

6'lı masanın 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' açıklamasına AK Parti'den yanıt

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı, dünkü 6'lı masa toplantısı sonrasında açıklanan ortak bildiriyle yeniden gündem oldu. Yayımlanan ortak bildiriye imza atan genel başkanların, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığını kabul etmeyecekleri bildirildi.

Bu gelişme sonrasında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur" dedi.

Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Ortak bildiri yayımlandı Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Ortak bildiri yayımlandı

"TARTIŞMA KONUSU BİLE DEĞİLDİR"

İşte Çelik'in açıklamasından satır başları:

Cumhurbaşkanımızın yeniden adaylığı önünde hiçbir engel yoktur. Bu esasında bir tartışma konusu bile değildir.
Bunun tartışma konusu yapıldığı zemin hukuk değil, geçmişte gördüğümüz gibi hukuksuz yollarla siyasete yön verme arayışlarıdır.

6’lı masadan demokrasimiz adına hiçbir şey beklenmeyeceği tamamen belli olmuştur. Dün yaptıkları toplantıda, 'TBMM yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan’ın 14 Mayıs’ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir' demişler.

"6'LI MASANIN GİZLİ ORTAĞI..."

Böylece 6’lı masanın gizli ortağının Sabih Kanadoğlu zihniyeti olduğu ortaya çıkmıştır. Aylarca toplantı yapıp ulaştıkları sonuç, en ilkel vesayet arayışı olmuştur."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Açıklamadaki detay dikkatlerden kaçmadı, o pankart olay olduAçıklamadaki detay dikkatlerden kaçmadı, o pankart olay oldu
Ekrem İmamoğlu'na konut teslim törenine katıldı! İşten çıkarıldığını öne süren kişi tepki gösterdi...Ekrem İmamoğlu'na konut teslim törenine katıldı! İşten çıkarıldığını öne süren kişi tepki gösterdi...
'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...'Kar geliyor' Tarih verildi! Kar ne zaman yağacak? Bölge bölge...
Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan 6'lı masa ak parti

En Çok Okunan Haberler

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Ortak bildiri yayımlandı

Altılı masanın 11'inci toplantısı sona erdi! Ortak bildiri yayımlandı

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Özel halk otobüsü baraj gölüne uçtu! Görüntüler ortaya çıktı: Can pazarı, çığlık sesleri...

Özel halk otobüsü baraj gölüne uçtu! Görüntüler ortaya çıktı: Can pazarı, çığlık sesleri...

Heyecanlandıran keşif: Tam 4 bin 300 yıllık! 'Hiç açılmamış'

Heyecanlandıran keşif: Tam 4 bin 300 yıllık! 'Hiç açılmamış'

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: JBL'in çok sevilen su geçirmez hoparlöründe 100 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.