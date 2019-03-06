6 Mart Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, Pazar günü Alabama eyaletinin Lee ilçesinde altı farklı noktada meydana gelen ve 23 kişinin ölümüne, 90’dan fazla kişinin yaralanmasına neden olan hortumlardan sonra bölge halkının yaralarını sarmaya çalıştığını yazıyor. Gazete, çam iğnelerini tahta panellerin içinden geçirecek kadar güçlü olan, müstakil evleri temellerinden söken Alabama’daki hortumlarda ölenlerin sayısının, geçen yıl tüm Amerika çapında meydana gelen hortumların yol açtığı toplam ölü sayısından fazla olduğunu vurguluyor. Habere göre Alabama’daki durumu “trajik” olarak nitelendiren Başkan Trump’ın Cuma günü afet bölgesini ziyaret etmesi bekleniyor.

New York Times ise Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi İlhan Ömer’in İsrail’e verilen desteğin para kaynaklı olduğuyla ilgili görüşlerinin Kongre’deki yeni ve eski nesil Demokrat Partililer arasında bölünme yarattığını yazıyor. Gazete, Ömer’in bir süre önce paylaştığı bir Twitter mesajında Yahudi lobisinin İsrail yandaşı Kongre üyelerini parayla satın aldığı imasında bulunmasının büyük tartışmaya yol açtığını hatırlatıyor. Habere göre yarın Kongre’de ele alınması planlanan ve Yahudi karşıtlığını kınayan tasarıda, Yahudileri dini bağlar, ortak değerler ve çıkarlar nedeniyle İsrail’e destek verdikleri gerekçesiyle “çifte sadakat”le suçlamanın, Yahudiler’in vatansever Amerikan vatandaşları olamayacakları imasında bulunmak anlamına geldiği yazılı. Gazete, Ömer’in Twitter mesajından ötürü özür dilediğini ve tasarıya daha sonra Müslüman karşıtlığının da eklendiğini hatırlatıyor. Tartışmaların odak noktası ise Kongre’deki yeni Demokrat Partililer’in Yahudi karşıtlığı yaptığı suçlamalarına maruz kalan İlhan Ömer’e ayrımcılık uygulandığını savunması. Başta son zamanlarda liberal çıkışlarıyla dikkat toplayan New York Temsilcisi Alexandria Ocasio-Cortez olmak üzere Kongre’deki genç Demokratlar, Ömer’in etnik azınlık bir Kongre üyesi olarak Demokrat Parti liderleri tarafından tecrit edildiğini iddia ediyor. Demokrat Partili Yahudi Kongre üyeleri Eliot Engel, Nita Lowey ve Jerrold Nadler gibi isimlerse Ömer’e Yahudi karşıtı olarak niteledikleri görüşlerinden ötürü tepki göstermişti.