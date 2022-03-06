6 Mart Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

Şans Topu çekilişi her hafta çarşamba ve pazar günleri gerçekleştiriliyor. Saat 20.00'da başlayan Şans Topu çekilişinin sonucuna, haberimizde yer alan linke tıklayarak erişim sağlayabilirsiniz. Şans Topu çekilişi binlerce şans oyunu sever tarafından takip ediliyor. İşte Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki...

6 MART ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU AÇIKLANDI MI?

6 Mart Şans Topu çekilişinin sonucu henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Şans Topu çekiliş sonuçlarına ulaşmak için, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sans-topu-sonuclari' adresine gidiniz. Şans Topu çekilişi bilindiği üzere 20.00'da başlayacak. Çekilişin sonucu, 20.00'dan sonra belli olacak.

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer alıyor. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretleniyor. Şans Topu oyununda bir veya birden fazla kolon da oynanabiliyor. Tek kolon ücreti ise 2 TL'dir.

