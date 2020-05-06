HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 6 Mayıs 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

6 Mayıs 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 22:03 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 986'ncı hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi 2 milyon 389 bin 283 lira kazandı. İşte MPİ 6 Mayıs 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları...

6 Mayıs 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 22, 25, 28, 29, 30 ve artı 5 olarak belirlendi.

6 MAYIS ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULA

SANSTOPU

Şans Topu oyununun 986. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 2 milyon 389 bin 283 lira 5 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 743 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 227 kişi 501 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 782 kişi 51 lira 20'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 226 kişi 27 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 76 bin 57 kişi 4 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 663 kişi 6 lira 10'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 210 bin 525 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye kazanan kuponun, Adana'nın Yüreğir ilçesinden yatırıldığı bildirildi. (AA)

ŞANS TOPU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den yeni açıklama: Virüs affetmiyorBilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den yeni açıklama: Virüs affetmiyor

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni genelge

Kısıtlama kalktı, binlerce araç şehre giriş yaptı

Kısıtlama kalktı, binlerce araç şehre giriş yaptı

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

Yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Dominik'ten dönemiyor

O anlarla ilgili ilk kez konuştu! 'O anki bakışıma çok güldüm'

O anlarla ilgili ilk kez konuştu! 'O anki bakışıma çok güldüm'

Süper Lig eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü!

Süper Lig eski futbolcusu oğlunu boğarak öldürdü!

Bakan Koca 'İlk dönem tamamlandı' dedi ve ikinci dönemin adını açıkladı

Bakan Koca 'İlk dönem tamamlandı' dedi ve ikinci dönemin adını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Deniz Gezmiş neden idam edildi?

Deniz Gezmiş neden idam edildi?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Ece Üner'den YKS yorumu: Hazineye kıyılır mı hiç?

Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez’de nasıl dilek tutulur?

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Flaş YKS ve TYT açıklaması! Baraj düşürüldü, süre uzatıldı

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Hıdırellez'de neler yapılır, nasıl dilek tutulur?

Diğer Haberler
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili genelge

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den yeni açıklama: Virüs affetmiyor

Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den yeni açıklama: Virüs affetmiyor

Bakan Koca duyurmuştu! TR-C 19 ilacı nedir? TR-C 19 koronavirüse karşı etkili mi?

Bakan Koca'nın duyurduğu TR-C 19 koronavirüse karşı etkili mi?

Trabzon'da vahşi cinayet! Cesedini araçla birlikte yaktılar

Trabzon'da vahşi cinayet! Cesedini araçla birlikte yaktılar

İstanbul Silivri'de 8 aracın karıştığı zincirleme kaza! Yaralılar var

8 aracın karıştığı zincirleme kaza!

Koronavirüsten hayatını kaybeden Aytaç Yalman'ın doktoru hakkında yeni gelişme

Aytaç Yalman'ın doktoru hakkında yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.