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6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük Covid-19 vaka ve vefat sayısı

06.05.2021 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılan koronavirüs (Covid-19) tablosu vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Günlük vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı bilgilerinin yer aldığı korona tablosu tam kapanma sürecinde dikkatle inceleniyor. Peki, son dakika 6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, Türkiye'nin korona tablosunda son durum...

6 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte Türkiye'nin günlük Covid-19 vaka ve vefat sayısı

6 Mayıs koronavirüs son dakika tablosu Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından güncel koronavirüs tedbirlerine dikkat çekilirken, vatandaşlar güncel koronavirüs vaka sayısı, hasta sayısı, vefat sayısı verilerini araştırıyor. İşte, Türkiye'nin son dakika korona tablosu...

6 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden paylaşılan koronavirüs tablosu ilerleyen dakikalarda haberimizde yer alacak.

5 MAYIS KORONA TABLOSU

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 356 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 26 bin 476 oldu.

35 bin 464 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi.

Bugün yapılan 229 bin 491 test ile birlikte toplam test sayısı 48 milyon 459 bin 224'e ulaştı. Toplam vaka sayısı 4 milyon 955 bin 594, vefat sayısı 41 bin 883, ağır hasta sayısı 3 bin 418 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

4 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

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4 Mayıs'ta 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 483 oldu.

4 Mayıs'ta 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı

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