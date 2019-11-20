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"6. MEM-TEK Uluslararası Membran Teknolojileri Sempozyumu" sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 12:59 | Son Güncelleme

"6. MEM-TEK Uluslararası Membran Teknolojileri Sempozyumu" sona erdi

İSTANBUL (AA) - Ulusal Membran Teknolojileri (MEM-TEK) Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, merkezin hizmetlerinin ve imkanlarının kullanılması açısından bütün kurum, kuruluş ve özel firmalara açık olduklarını belirtti.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) tarafından düzenlenen "6. MEM-TEK Uluslararası Membran Teknolojileri Sempozyumu" sona erdi. Sempozyumun son gününde, üniversite bünyesinde kurulan Prof. Dr. Dinçer MEM-TEK Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşunun 10. yılı da özel etkinlikle kutlandı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan etkinlikte, MEM-TEK'in 10. yılına özel hazırlanan tanıtım filmi izletildi.

Prof. Dr. Koyuncu, etkinlikte yaptığı konuşmada, bu merkezin Türkiye'ye kazandırdığı en önemli hizmetlerden birinin de "membran otopsisi" olduğunu söyledi.

Geçmişte, membran filtrelerinin incelenmek üzere yurt dışına gönderildiğini anlatan Koyuncu, artık bu araştırmaların Türkiye'de daha ucuz bir fiyatta çok daha hızlı bir şekilde yapılabildiğini kaydetti.

Koyuncu, 10 yıl içerisinde yaklaşık 150 Ar-Ge projesine imza attıklarını belirterek, "12 farklı kurumla ve 100 civarında da özel kurumla projeler geliştirdik. Bu projelerde yaklaşık 15 milyon civarında merkeze bütçe getirilmişti. Merkezin kurulumu için yaklaşık 7,5 milyon Devlet Planlama Teşkilatından (DPT) destek almıştık. Bunun 2 katı bir bütçeyi daha sonrasında merkezin imkanlarını kullanarak da üniversitemize kazandırdık." ifadelerini kullandı.

Merkezden yüzde 70-80 civarında özel şirketlerin hizmet aldığına dikkati çeken Koyuncu, "35 farklı üniversiteden de şu anda MEM-TEK'ten hizmet alımı yapılıyor. Merkezin hizmetlerinin, imkanlarının kullanılması açısından bütün kurum, kuruluş, özel firmalara açık olduğumuzu özellikle belirtmek isterim." dedi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Mehmet Karaca, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bülent Keskinler de konuşma yaptı.

Ayrıca, etkinlikte "Membran Teknolojilerinin Türkiye'deki Yolculuğu: MEM-TEK'in Rolü" konulu panel düzenlendi.

Panelin ardından konuklar, Kömürcüoda Sızıntı Arıtma Tesisi ile Ağva Evsel MBR Atıksu Arıtma Tesisi'ne düzenlenen teknik geziye de katıldı.

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