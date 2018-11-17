6. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali

MERSİN (AA) - Mersin'de bu yıl 6'ıncısı düzenlenen Uluslararası Narenciye Festivali kapsamında düzenlenen defilede narenciye motifleriyle işlenen kıyafetler sergilendi.

Yerli ve yabancı çok sayıda konuğun ağırlandığı festivalde, Mersin Olgunlaşma Enstitüsü tarafından sahilde defile düzenlendi.

Narenciye ağaçlarının arasından yürüyen mankenler, limon, portakal, mandalina ve greyfurt gibi meyvelerin motifleriyle süslenmiş kıyafetleri sergiledi.

Katılımcıların ilgiyle izlediği defilede gerçek mandalina ağacı süslemeli bir kıyafet yoğun ilgi gördü.

Defilenin sonunda bir mankenin taşıdığı, Türk bayrağını yansıtan ay ve yıldız süslemeli kıyafet de katılımcılardan alkış aldı.

Etkinliğin sonunda konuşan Mersin Ticaret Borsası ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Mersin'in ve Türkiye'nin güler yüzünü insanlara yansıtmaya çalıştıklarını söyledi.

