6. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali başladı

Festival için 70 kişilik ekip tarafından haftalarca süren çalışmalarla portakal, limon ve greyfurt gibi narenciye ürünlerinden 80 ton meyve kullanılarak yapılan vagon, uçak, helikopter, gemi, otomobil, ahtapot, gitar, fil, zürafa, kaplumbağa, ayı ve semazen gibi ilginç figürler, Akdeniz'in kıyısını süsledi.

- "Narenciyeyi çok daha iyi tanıtacağız"

Mersin Valisi Ali İhsan Su, festivalin açılış töreninde yaptığı konuşmada, narenciye üretiminde sadece Türkiye'nin değil dünyanın da sayılı illeri arasında yer alan kentin bu konumunun daha üst seviyelere çıkarılmasında festivalin önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Mersin'in tüm dinamiklerinin festivalde yer aldığını ifade eden Su, şöyle konuştu:

"Görsel bir şölen havasında inşallah çok güzel bir festivali beraber yaşayacağız. İnanıyorum ki bu festivalle beraber ülkemiz genelinde ve ilimiz özelinde narenciyeyi çok daha iyi tanıtacağız. Marka değerlerimizden biri olan narenciyenin, tüm dünyada ve ülkemizde üretilmesine, tüketilmesine, tanıtılmasına, bunun yanı sıra hem de narenciyeyle ilgili neler yapılabileceğinin ortaya konulmasına yönelik festivalin çok ciddi katkısı olacaktır. Mersin açısından da yeni pazarların bulunmasına ve yeni üretim imkanlarının sağlanmasına ve aynı zamanda narenciye dışında da kentimizin diğer değerlerimizin tanıtılmasına katkılar sağlayacaktır."