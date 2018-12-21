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6. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'nin ardından

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 12:40 | Son Güncelleme

Mersin Valisi Ali İhsan Su: - "Festival komitesinin yürüttüğü çalışmalarla yaklaşık 300 bin kişinin gezdiği Narenciye Festivali'ni gerçekleştirdik" - "Her yıl festivalimizi daha büyük coşku ve katılım ile daha güzel imkanlarla gerçekleştirmek için gayret göstereceğiz. Bu, bizim ilimizin bir marka değeri olacak"

MERSİN (AA) - Mersin Valisi Ali İhsan Su, bu yıl 6. kez düzenlenen Mersin Uluslararası Narenciye Festivali'ni yaklaşık 300 bin kişinin gezdiğini söyledi.

Su, Mersin Ticaret Borsası'nda düzenlenen festivalin kapanış toplantısında, 3 yıl ara verilen etkinliğin bu yıl yeniden düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Festivalin kalıcı olması için kentin paydaşlarıyla bir araya geldiklerini aktaran Su, "Festival komitesinin yürüttüğü çalışmalarla yaklaşık 300 bin kişinin gezdiği Narenciye Festivali'ni gerçekleştirdik. Bu hakikaten önemli bir festival. Bizim marka değerimiz narenciyedir. Mersin, önemli bir narenciye üreticisidir. Limonda birinciyiz, portakal, mandalina, greyfurtta da ilk sıralardayız. Bu çerçevede narenciye bizim ve bölgemiz için çok önemli bir ürün." dedi.

Su, festival ile hem narenciyenin hem kentin tanıtımının yapıldığını vurgulayarak, birçok alanda yapılan yatırımların ve işlerin tanıtılması açısından festivallerin fırsat oluşturduğunu anlattı.

Festivale 30'a yakın ülkeden gelen misafirlerin ülkelerine döndüğünde, festivali, narenciyeyi ve Mersin'i anlatarak birer "Gönüllü turizm elçisi" görevi göreceğine dikkati çeken Su, şöyle konuştu:

"Bundan sonra festivali öncelikle kalıcı hale getireceğiz. Her yıl festivalimizi daha büyük coşku ve katılım ile daha güzel imkanlarla gerçekleştirmek için gayret göstereceğiz. Bu, bizim ilimizin bir marka değeri olacak. Geliştirdikçe katılım daha çok artacak; uluslararası ve ulusal boyutta daha çok tanınır, bilinir hale geleceğiz. Yerli ve yabancı turist sayımız daha çok artacak. İnanıyorum ki bunların hepsini birlikte başaracağız ve göreceğiz."

Mersin Ticaret Borsası ve Festival İcra Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir de 300 bine yakın kişinin katıldığı festivalde, 200'e yakın firmanın ve kuruluşun vatandaşlarla buluştuğunu söyledi.

Kentin tüm zenginliklerinin, 2 bin 500 kişilik kortejde yansıtıldığını anımsatan Özdemir, "Coşku dolu kalabalık, Narenciye Festivali'nin artık Mersin'in festivali olduğunun önemli kanıtıdır. Bundan önceki yıllarda olduğu gibi kentimizin en büyük buluşmasına ev sahipliği yaptık. Festivalimizde emek, ekip çalışması, sanat ve hayal gücü vardı. Böylesine kapsamlı bir festivalin başarılı olabilmesi, kentin tüm dinamiklerinin bir bütün olarak hareket etme yeteneğine bağlıdır." diye konuştu.

Özdemir, birçok ülkeden misafirin yanı sıra yerel ve ulusal çok sayıda gazetecinin de festivali izlediğini ifade ederek kentin güler yüzünü herkese gösterdiklerini söyledi.

Toplantıda, festival kapsamında çeşitli dallarda gerçekleştirilen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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6. Mersin Uluslararası Narenciye Festivali Mersin

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