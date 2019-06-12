6 milyon 162 bin lirayı zimmetine geçiren İcra Dairesi Müdürü hakim karşısına çıkacak

Eskişehir 6. İcra Dairesi Müdürlüğünün emanet kasa ve banka hesaplarından toplam 6 milyon 162 bin 398 lirayı zimmetine geçiren 6. İcra Dairesi Müdürü Sedat Dilber, yarın hakim karşısına çıkacak.

2018 yılının Aralık ayında Eskişehir’de meydana gelen 6 milyonluk ‘zimmet’ olayının detayları ortaya çıkmaya başladı. Edinilen bilgilere göre, Eskişehir 6. İcra Dairesi Müdürlüğü görevini yürüten Sedat Dilber (44) hakkında ‘zimmet’ suçu işlediğine dair ihbar yapıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, firari olduğu anlaşılan Sedat Dilber’in 6. İcra Dairesinin emanet ve banka kasalarından toplam 6 milyon 162 bin 398 TL’yi kardeşleri olan Hasan Hüseyin Dilber (37) ve İmdat Dilber’in (42) hesaplarına zamanla parça parça aktardığı anlaşıldı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 kardeş, İstanbul’da kolluk kuvvetleri tarafından yakalandı. Kardeşlerin tüm banka hesaplarına el konulurken, yapılan işlemlerin ardından Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Yapılan teftişlerden böyle sıyrılmış

Sanık Sedat Dilber, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3’er aylık dönemlerde yapılan teftiş ve günlük kasayı dengelemek için muhtelif tarihlerden önce dosyaya kayıtlı olan alacaklı vekillerin UYAP sistemlerinden isimlerini silmiş ve IBAN numarası girilmeden reddiyat makbuzu kesilerek kasa teftiş öncesi dengeli hale getirmiş.

“Devlet memuruyum hesabımda çok para gözükmesin”

Şüpheli Sedat Dilber’in yaptığı savunmada, Forex’ten döviz, altın, petrol gibi şeylerden işlem yaptığını, kar ve zararının çok yüksek olduğunu, bazen parayı kardeşi İmdat Dilber’e aktardığını ve kardeşi ‘neden benim üzerimden yapıyorsun’ diye sorduğunda da “devlet memuruyum, hesabımda fazla para gözükmesini istemiyorum” dediği öğrenildi. Her 3 aylık dönemde savcılık denetimi yapıldığını ve tarihin belli olduğunu, bu tarihlerden kısa bir süre önce hesapları kontrol ettiğini ve eksik olduğunda uzun süre işlem yapılmayan icra dosyalarından bir nevi hayali reddiyat makbuzları düzenlediği ancak fiilen para çıkışı olmadığını, teftiş bittikten sonra da para tahsil edilmiş gibi tekrar dosyanın içine girdiğini belirtti. Yakalanma korkusu olmadan zararı gidermek için Gürcistan’a gitmişler

2018 yılı Kasım ayında Forex’ten büyük zarara uğradığını söyleyen ve bunun üzerine kardeşlerini İstanbul’da bulunan evlerine çağırarak durumu anlatıp maddi ve manevi destek istediğini ifade eden Sedat Dilber, kardeşlerinin olayı o an öğrendiklerini de belirtti. Aralık ayında zararını kapatmak için daha büyük paralar ile işlem yapmak isterken daha da kötü duruma geldiğini anlatan Sedat Dilber, yurt dışına çıkarak icranın zararlarını gidermeye çalıştığını aktardı. Daha sonra Gürcista’a çıkan Dilber, yakalanma korkusu olmadan orada zararlarını telafi etmek istediğini ifade etti. Burada kalamayacaklarını anlayıp İstanbul’a dönen kardeşler, İstanbul’da güvenlik güçleri tarafından yakalandı.