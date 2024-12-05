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6 milyon 600 dolara 2 villa almıştı... Fahriye Evcen'in lüks salonu dile düştü! "Vizyonu sıfır"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.12.2024 07:19
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Kazancıyla sık sık gündeme gelen Fahriye Evcen'in lüks salonu dile düştü. Fenomen Nez Demir de Fahriye Evcen’in ev tarzına sert eleştirilerde bulundu. Evcen ve eşi Burak Özçivit bir süre önce İstanbul'dan 6 milyona 2 villa almıştı.

6 milyon 600 dolara 2 villa almıştı... Fahriye Evcen'in lüks salonu dile düştü! "Vizyonu sıfır"

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti son dönemde diziler ve reklamlardan kazandıkları paralarla gündemde. Kazançlarını gayrimenkule yatıran ünlü çift, bu yaz Bodrum'da her biri 60 milyon TL değerinde 4 lüks villa inşa ettirdi.

Kazançlarını gayrimenkule yatırdıkları bilinen ünlü çift İstanbul’da oturdukları lüks sitede ikinci villalarını almış ve İlk eve 2 milyon 350 bin dolar ve ikinci villaya da 4 milyon 250 bin dolar ödemişti.

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Sosyal medyada da ciddi gelir elde eden çiftten Fahriye Evcen lüks evinin salonunda verdiği pozla adeta dile düştü.

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Sosyal medyada Fahriye Evcen'in evinin detayları konuşuldu. Fenomen Nez Demir de Fahriye Evcen’in evine dair sert yorumlar da bulundu.

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Nez Demir "Şu kadın istediği kadar güzel olsun ünlü olsun vizyon valla sıfır. O kadar imkan var bir mimarla çalışsa..." dedi.

Sosyal medya yorumcuları da lüks salona dair "Çok ruhsuz", "Bu ev gerçek mi?", "Çok zevksiz" yorumları yapıldı.

Anahtar Kelimeler:
Fahriye Evcen
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