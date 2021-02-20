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  4. 6 milyon 742 bin kaçak makaron ele geçirildi

6 milyon 742 bin kaçak makaron ele geçirildi

20.02.2021 09:53 | Son Güncelleme:
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Adana polisi yaptığı iki ayrı operasyonda 6 milyon 742 bin 200 kaçak makaron ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’nde ve Sarıçam ilçesinde kaçak makaron satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Adana polisi yaptığı iki ayrı operasyonda 6 milyon 742 bin 200 kaçak makaron ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi’nde ve Sarıçam ilçesinde kaçak makaron satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis eş zamanlı yaptığı baskında Sarıçam ilçesinde 6 milyon 442 bin 200, Yüreğir ilçesinde ise 300 bin olmak üzere 6 milyon 742 bin 200 kaçak makaron ele geçirdi. Polis operasyonda 3 zanlıyı gözaltına aldı. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Makaronlara ise polis el koydu.

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