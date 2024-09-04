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  4. 6 milyon adet, hepsi trafikte! Otomobil fiyatları yükselince yollar onlarla doldu taştı

6 milyon adet, hepsi trafikte! Otomobil fiyatları yükselince yollar onlarla doldu taştı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
04.09.2024 08:36
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Motosiklet sayısında dikkat çeken artış yaşandı. Milyonluk barajlar tek tek aşılırken trafikte 6 milyona yakın motosiklet olduğu kaydedildi. Özellikle otomobil fiyatlarındaki artışın bu rakamlarda etkili olduğu dile getirildi. Sektör temsilcileri bu rakamın daha da artacağı kanaatinde...

6 milyon adet, hepsi trafikte! Otomobil fiyatları yükselince yollar onlarla doldu taştı

Türkiye motosiklet ülkesi mi oluyor? Son yıllarda yollarda artan motosiklet yoğunluğu kendisini istatistiklerde de gösteriyor. Türkiye'de trafiğe kaydı yapılan motosiklet sayısı ilk kez 2000 yılında 1 milyonu açmıştı. 2 milyon barajı 2007 yılında, 3 milyon Barajı ise 2016'da aşıldı. 4 milyon barajı 2022'de geçilirken, aradan henüz 1 buçuk yıl geçmesine rağmen toplam motosiklet sayısı 6 milyona dayandı bile.

İKİ TEKERE İLGİ ARTIYOR

Hızla artan ve artık çoğu kesim için ulaşılamaz hale gelen otomobil fiyatları, 125 cc'ye kadar olan motosikletlerin otomobil ehliyetiyle kullanılabilecek olması, aniden dev bir istihdam alanına dönüşen kuryelik mesleği ve son olarak yıllar geçse de değişmeyen trafik ve konforsuz ulaşım sorunu motosiklete olan ilginin artmasındaki nedenler arasında gösteriliyor. Sektör temsilcileri mevcut ekonomik ortamda motosiklet satışlarının giderek artacağını belirtiyor.

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BİSİKLET VE MOTOSİKLET PARÇALARININ İTHALATINA GÖZETİM ÖNLEMİ

Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığı'nın aldığı karara göre; motosiklet ve bisiklet aksam ve parçalarının tebliğde yer alan listede belirtilen birim gümrük kıymetinin altında olanlarının ithalatında gözetim önlemi uygulanacak.

Öte yandan geçtiğimiz yılsonunda otomobillerde geçerli olan “6 Ay 6 Bin Kilometre” düzenlemesinde kapsan genişletilerek motosikletler de dahil edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
motosiklet
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