6 muhalefet lideri ikinci kez bir araya geldi

Ahlatlıbel zirvesinden 1 buçuk ay sonra ikinci kez çalışma yemeğinde buluşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun toplantısı 19.40’da Deva Partisi Genel Merkezi’nde başladı.

DEVA PARTİSİ GENEL MERKEZİ'NDE BULUŞTULAR

DEVA Partisi'nin resmî sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda liderleri, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ın karşıladığı görüldü. Paylaşımda "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş için uzlaşan DEVA Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin genel başkanları DEVA Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi. Kendilerini, Genel Başkanımız Ali Babacan karşıladı." ifadeleri kullanıldı.

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş için uzlaşan DEVA Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin genel başkanları DEVA Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.



Kendilerini, Genel Başkanımız Ali Babacan karşıladı. pic.twitter.com/TDvWys6oTa — DEVA Partisi (@devapartisi) March 27, 2022



