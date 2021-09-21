6 muhalefet partisi parlamenter sistem için ortak metin arayışında

"Güçlendirilmiş parlamenter sistem" vaadiyle seçmene gitmeye hazırlanan muhalefet partilerinin temsilcileri, bu konuda ortak metin oluşturmak için toplantı yaptı.

Toplantıya, geçen seçimde "millet ittifakı" içinde yer alan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin yanı sıra, ittifak dışından DEVA Partisi ve Gelecek Partisi temsilcileri de katıldı.

6 siyasi partinin temsilcileri, Ekim ayı başında da bir araya gelerek, çalışmaları sürdürecek.

CHP, Gelecek Partisi ve İYİ Parti, parlamenter sistem önerilerini kamuoyuna açıklamış, bu konudaki çalışmasını tamamlayan ancak kamuoyuna açıklamayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, geçtiğimiz günlerde, siyasi partilerin bir araya gelerek, ortak çalışma yapması çağrısı yapmıştı.

Söz konusu partiler, daha önce parlamenter sistem konusunda çalışmayı yürütme ve diğer partilerle görüşmeleri sürdürmek için de hukuk veya siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcılarını görevlendirmişti.

Bu kapsamda ilk toplantı, yaklaşık 20 gün önce gerçekleştirildi. İkinci toplantı ise dün akşam CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Demokrat Parti Genel Başka Yardımcısı Bülent Şahinalp, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya'nın katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

'Ortak hedeflerimiz var'

Edinilen bilgiye göre görüşmede, partilerin ayrı ayrı hazırladığı parlamenter sistem önerilerinin tek bir metin haline getirilmesi ve nasıl bir yöntem izleneceği ele alındı.

BBC Türkçe'ye bilgi veren kaynaklar, toplantının bundan sonra da süreceğini, bunun bir ittifak görüşmesi olmadığını, ancak seçim ve siyasi partiler yasasından, demokratikleşme ve Türkiye'nin normalleştirilmesine dönük süreçler konusunda da görüş alışverişinde bulunulduğunu ifade ettiler:

"Muhalefet partileri, güçlendirilmiş parlamenter sistem konusunda uzlaşıyor. Ortak hedeflerimiz var, yeni bir hükümet sistemi istiyoruz. 12 Eylül darbe hukukunun zayıflatılmış hükümet sistemi değil, yeni bir sistem olmalı, diyoruz. Bunun nasıl olması gerektiğini, hangi temel ilkeleri kaleme almalıyız, bunu konuşuyoruz. Temel olarak hükümet sistemini konuşuyoruz, ancak elbette siyasi partiler, seçim yasası, demokratikleşme gibi konularda da görüş alışverişinde bulunuluyor. Toplantılarımızı devam ettirme kararı aldık."

Bir sonraki toplantıda, parlamenter sistemle ilgili ortak metin oluşturma konusunda nasıl bir sistematik ve takvim izleneceğinin de netleşeceğini vurgulayan kaynaklar, parlamenter sistem konusunda uzlaşılmakla birlikte, hangi alanlarda nasıl düzenleme yapılacağı konusunda ortaklaşmanın hedeflendiğini vurguladılar:

"Yeni sistemde cumhurbaşkanının yetkileri nasıl olacak? Her parti ayrı bir şey söylerse, kafalar karışır. Meclis'in mesela bütçe yetkisi iade edilecek, yöntemi nasıl olacak? Meclis'in denetim yetkileri, gensoru, Meclis soruşturmasına ilişkin bir düzenleme yapılabilir mi? Çünkü şu anda Meclis soruşturması açılması neredeyse imkansız. O alanlar nasıl düzenlenecek? Her partinin farklı fikri var; onları bir araya getirip toplulaştırmaya yönelik bir çalışma. Sonrasında da bu ortak metin kamuoyuna açıklanır ve kafa karışıklığı da giderilmiş olur."

