HABER

6. Nallıhan Foto Safari Yarışması başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 15:07 | Son Güncelleme

Bu sene 6.

Bu sene 6. sı yapilacak olan Foto Safari Yarışması Nallıhan Kuş Cenneti’nde birçok fotoğrafçıyı ağırlayacak.
Fotoğraf avcılığını yaygınlaştırmak, doğa koruma bilincini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen ve Doğa fotoğrafçılarının sabırsızlıkla beklediği Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması 22-23 Haziran tarihlerinde Nallıhan Kuş Cenneti’nde yapılacak.
Fotoğraf avcıları 22 Haziran’da “rastgele” diyecek
Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması hakkında bilgi veren Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Nallıhan Kuş Cenneti’nin doğal güzelliklere ve 200’den fazla kuş türüne ev sahipliği yaptığını belirterek "Foto Safari” ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen fotoğraf avcılarını ağırlayacaklarını kaydetti. Öntaş “Doğa ve fotoğraf tutkunlarını 22-23 Haziran tarihlerinde Nallıhan Kuş Cenneti’ne bekliyoruz. "Fotoğraf Avcıları Rastgele” sloganı ile gerçekleştireceğimiz Foto Safariyi Yaban hayatının korunması, nesli tükenen hayvan türlerinin gözetilmesi ve çevre bilincinin geliştirilmesi amacıyla oldukça önemli görüyoruz” dedi.
Başkent Ankara Meclisi Koordine ediyor
Başkent Ankara Meclisi Koordinatörlüğünde gerçekleştirilecek Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto Safari yarışması Nallıhan Kaymakamlığı, Nallıhan Vakfı, Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV), Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından destekleniyor.
Kayıtlar Nallıhan Kuş Çenneti’nde yapılacak
Nallıhan Kuş Cenneti 6. Foto safari yarışmasına katılmak isteyen Doğa fotoğrafçıları Nallıhan Kuş Cenneti girişinde oluşturulan Kayıt masasında kayıtlarını yaptırabilecekler. Yarışmaya katılacak fotoğraf avcıları 22 ve 23 Haziran tarihleri itibariyle Nallıhan kuş cennetinde çektikleri fotoğraflarla yarışmaya katılabilecek. Geçtiğimiz yıl 148 Doğa fotoğrafçısı yarışmaya katılmış ve 378 fotoğraf değerlendirmeye alınarak 50 fotoğraf dereceye girmişti.

PARTNERFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracıFiyatı dudak uçuklatıyor! İşte o polislerin yeni aracı
Milli Eğitim Müdüründen 50 yaşında üniversite bitiren şoförüne sürpriz kep töreniMilli Eğitim Müdüründen 50 yaşında üniversite bitiren şoförüne sürpriz kep töreni
Uşak’ta 21 bin 126 aday YKS’ye girdiUşak’ta 21 bin 126 aday YKS’ye girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Bahçeli'den flaş S-400 açıklaması: Gerisini ABD düşünmelidir

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Ağlatan mesaj: Gerçeği bildiğim halde...

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Bebeklerinin cinsiyeti belli oldu!

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tacikistan'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Yeni askerlik sisteminde flaş gelişme!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Ve yola çıktı! İzmir'den Aydın'a 5 günde gidecek

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Hulusi Akar'dan CHP, MHP ve İYİ Parti'ye ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da zincirleme trafik kazası

İstanbul'da zincirleme trafik kazası

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

Pençe Harekatı'nda 49 terörist etkisiz hale getirildi

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

İBB’den sosyal medyadaki fotoğrafa ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Dışişleri'nden Doğu Akdeniz ve Kıbrıs tepkisi: Reddediyoruz!

Şanlıurfa'da İzol aşireti mensupları arasında kavga! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İtfaiyenin pencereden girdiği evde korkunç manzara

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.