6 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 2, 4, 7, 10, 20, 21, 26, 35, 43, 49, 52, 55, 60, 61, 66, 68, 73, 75, 76, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi.

6 OCAK ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 121 kişi 3 bin 118 lira 45'er kuruş, 8 bilen 2 bin 397 kişi 157 lira 75'er kuruş, 7 bilen 23 bin 426 kişi 23 lira 5'er kuruş, 6 bilen 140 bin 532 kişi 4'er lira, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 228 bin 614 kişi 3 lira 15'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Keçiören ve Bursa'nın Osmangazi ilçesinden yatırıldığı belirlendi. (AA)

