6 Ocak Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani’nin Cuma günü suikast sonucu öldürülmesinin yankılarının Ortadoğu ve ötesine yayıldığını kaydediyor. Gazete, İran’ın 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çekildiğini, Irak Parlamentosu’nunsa Amerikan güçlerinin ülkeden çıkması kararı aldığını yazıyor. Habere göre Süleymani’nin yasını tutan yüz binlerce İranlı sokaklara dökülürken Amerika önderliğindeki koalisyon, İran’dan gelebilecek herhangi bir misillemeye hazırlıklı olmak için IŞİD’e karşı yürüttüğü kampanyayı askıya aldı. İran Hükümeti’nden yapılan açıklamadaysa nükleer programın bundan böyle uranyum zenginleştirme dahil üretim açısından hiçbir kısıtlamaya uymayacağı bildirildi. Öte yandan Başkan Trump’un Amerika’nın İran’da aralarında kültürel değere sahip noktaların da bulunduğu 52 hedef belirlediği şeklinde hafta sonunda paylaştığı Twitter mesajı, tepki çekti. Trump’a yanıt vermekte gecikmeye İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, “Amerika’nın Batı Asya’daki habis varlığı sona ermeye başladı” ifadesini kullandı ve kültürel varlıkları hedef almanın savaş suçu olduğu hatırlatmasını yaptı. Gazete, Başkan Trump’ın Süleymani’nin öldürülmesinin savaşı önleme amacı taşıdığını kaydetmesine rağmen suikastın beklenmedik sonuçlar doğurabileceği yorumu yapıyor. Bu sonuçlardan biri, İran’ın nükleer anlaşmadan çekildiği açıklaması. Habere göre Mayıs 2018’de Amerika’yı anlaşmadan çeken Trump’ın oynadığı kumar, geri tepti. Bu da bundan on yıl önce İsrail ve Amerika’nın İran’ın nükleer tesislerini ortadan kaldırma planı yaptığı dönemdeki şartlara geri dönmek anlamına geliyor.

Wall Street Journal ise Irak Parlamentosu’nun Kasım Süleymani suikastının hemen ardından Amerikan askerlerinin ülkeden çıkarılması kararı alması üzerine Başkan Trump’ın Irak’ı yaptırımlarla tehdit ettiğini yazıyor. Habere göre Trump, Amerikan askerlerinin Irak’tan çıkmak zorunda bırakılması durumunda Amerika’nın milyarlarca dolarlık tazminat talebinde bulunacağını kaydetti. Irak Parlamentosu’nda Şii siyasetçilerin de desteğiyle geçen ancak bağlayıcı olmayan karar, Başbakan Adel Abdül Mehdi’nin, Amerikan güçlerine Irak’ın 2014’te IŞİD’le mücadele çabalarına destek olması için yapılan davetiyeyi geri çekmesini öngörüyor. Trump ise Florida’dan Washington’a dönerken yaptığı açıklamada, “Irak’ta çok yüksek maliyetli hava üssümüz var. İnşa etmesi milyarlarca dolara mal oldu. Bize üssün parasını vermezlerse Irak’tan çıkmıyoruz,” dedi. Trump ayrıca Amerika’nın Irak’tan “son derede dostane” şekilde çıkmaması durumunda Irak’ın “şimdiye kadar görmediği yaptırımlarla” karşı karşıya kalacağını belirtti. Amerika’nın İran’ın kültürel varlıklarını hedef alabileceği şeklindeki tehdidi de yineleyen Trump, “Onların insanlarımıza işkence etmesine, insanlarımızı yol kenarına bomba yerleştirip havaya uçurmasına, öldürmesine izin var, ama bizim onların kültürel varlıklarına dokunmamıza izin yok öyle mi? Bu işler öyle yürümüyor,” dedi. Gazete, Irak Parlamentosu’ndaki oylamanın, Süleymani suikastının Amerika ve Irak ilişkilerini değiştirdiği, Bağdat’ı Tahran’a yakınlaştırdığı yorumunda bulunuyor.