6 Ocak İçin Partilerüstü Komisyonda Anlaşma Sağlandı

Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komisyonu’ndaki kıdemli Demokrat ve Cumhuriyetçiler 6 Ocak’ta yaşanan Kongre saldırısını soruşturacak bağımsız bir komisyon kurulması konusunda anlaştı. Komisyonun Demokrat Başkanı Bennie Thompson ve Cumhuriyetçi kıdemli üyesi John Katko, 11 Eylül 2001 saldırılarının soruşturulması için oluşturulan model baz alınarak kurulacak komisyon için gerekli yasa tasarısının Temsilciler Meclisi’ne değerlendirilmek üzere gelecek hafta gönderileceğini belirtti. Thompson açıklamasında ‘‘6 Ocak saldırısının karmaşık ve ulusal öneme sahip olduğu konusunda artan bir fikir birliği var’’ dedi ve Kongre saldırısını araştırmak için bağımsız bir komisyona ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Thompson, ‘‘Harekete geçmemek ya da yolumuza devam etmek bir seçenek değil’’ diye konuştu. Katko ise Kongre’nin aşırılık yanlıları için bir hedef olmaya devam ettiğini, bunun partizan politikayla değil gerçeklerle ilgili bir konu olduğunu söyledi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi anlaşmaya varılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi ve 6 Ocak Kongre saldırısı için ‘‘tarihimizin en karanlık günlerinden biri’’ tanımlamasını yaptı. Pelosi Temsilciler Meclisi’nin en kısa zamanda Kongre binasında güvenliği arttırmak için kullanılacak acil durum harcama paketi konusunda ilerleme sağlayacağını belirtti.

Pelosi yaptığı açıklamada, ‘‘6 Ocak’ta ne olduğuyla ilgili gerçeği bağımsız, 11 Eylül tipi bir komisyon ile aramamız, incelememiz ve gerçekleri, nedenleri ve saldırıyla bağlantılı güvenlik durumunuraporlamamız bir gereklilik’’ sözlerini kullandı. Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler’in lideri Kevin McCarthy ise anlaşmaya onay vermediğini, komisyonun 6 Ocak’tan önce ve sonra yaşanan olaylara bakması gerektiğini söyledi ve bunlar arasında Kongre saldırısıyla bağlantısı olmayan, bir sürücünün Kongre polis yetkilileri üzerine aracını sürerek birinin ölümüne neden olması olayını da saydı. 11 Eylül saldırıları gibi önerilen 10 üyeli komisyonun da her partiden atanan beş üyeden oluşması ve celp gönderme yetkisine de sahip olması planlanıyor. Kongre üyeleri panelin raporunun ve ‘‘gelecekte demokratik kurumlara yönelik benzer saldırıların önlenmesi için tavsiyelerinin’’ 31 Aralık’a kadar yayınlanacağını bildirdi. Anlaşma, iki partinin yürütülen soruşturmanın boyutu konusunda fikir birliğine varamamasının ardından, komisyonun oluşturulmasının yolunu açmış oldu.

Panelin kurulması için hazırlanacak yasa tasarısının Temsilciler Meclisi ve Senato’dan geçtikten sonra Başkan Joe Biden tarafından imzalanması gerekiyor. Eski başkan Donald Trump’ın destekçileri Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylanmasını önlemek için protesto gösterileri düzenlemek amacıyla ülkenin birçok yerinden 6 Ocak’ta başkente gelmiş ve Kongre binasına yürümüştü. Göstericilerin bir kısmı polis engelini aşarak Kongre binasına girmiş ve Biden’ın onay oturumunun ertelenmesine neden olmuştu. Başkent genelinde ve Kongre binasının içindeki olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmişti. Olaylar Amerikan tarihinin en büyük soruşturmalarından birinin başlatılmasına neden olmuştu. Adalet Bakanlığı yetkilileri bu soruşturma kapsamında suçlama yöneltilenlerin sayısının 500’e ulaşabileceğini söylüyor. Trump’ın Beyaz Saray yakınında yaptığı konuşmada seçime hile ve yolsuzluk karıştığı iddialarını tekrarlamasının ardından destekçileri Kongre’ye yürümüştü. Bu iddialar ülkede birçok mahkeme ve eyalet seçim yetkilisi ve kendi yönetimi tarafından reddedilmişti.