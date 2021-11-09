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  4. 6 Ocak Komisyonu Trump’a Yakın 6 Kişiyi İfadeye Çağırdı

6 Ocak Komisyonu Trump’a Yakın 6 Kişiyi İfadeye Çağırdı

09.11.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Ocak Kongre baskınını soruşturan komisyonun ifadeye çağırdığı yeni isimler arasında, baskın öncesinde Trump’la görüşen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn de var

WASHINGTON - ABD Kongresi’ne eski Başkan Donald Trump yanlılarının düzenlediği 6 Ocak baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi komisyonu, Trump’a yakın altı kişiyi daha ifadeye çağırdı. Bu kişiler arasında eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn de var.

Temsilciler Meclisi komisyonunun başkanı Bennie Thompson, “Kongre baskını öncesinde Joe Biden’ın seçimde kazandığı zaferin onaylanmasını durdurmak üzere strateji belirlemek için yapılan toplantıya katılan” Trump’ın eski seçim kampanyası yetkililerinden ifade vermelerini ve ellerindeki belgeleri paylaşmalarını talep ettiklerini belirtti.

Komisyon başkanı, Trump’ın 2020 seçim kampanyası yöneticisi Bill Stepien, kampanya danışmanı Jason Miller, kampanyanın ulusal yönetici asistanı Angela McCallum, Trump’a danışmanlık yapan avukat John Eastman, Kongre baskını öncesinde Trump’la görüşen eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ve komisyonun 6 Ocak baskını öncesinde komuta merkezi görevi gören otel odalarının ödemesini yapan Bernard Kerik’i ifadeye çağırdıklarını açıkladı.

Komisyon başkanı Thompson, “6 Ocak saldırısı öncesinde eski başkanın en yakın müttefikleri ve danışmanları seçimle ilgili dezenformasyon kampanyası başlatarak Seçici Kurul oylarının sayımını durdurmanın yollarını planladılar. Komisyon seçim sonuçlarının geçersiz kılınmasına yönelik çabaların her ayrıntısını bilmeli. Buna bu kişilerin Beyaz Saray ve Kongre’de kimlerle konuştukları, isyana dönüşen mitinglerle ne gibi bağlantılarının olduğu ve bunun parasının kimden çıktığı gibi konular dahil” dedi.

Temsilciler Meclisi geçtiğimiz ay soruşturma kapsamında ifade vermeyi reddeden Trump’ın danışmanlarından Steve Bannon’ı Kongre komisyonuna itaatsizlikle suçlama yönünde oy kullanmıştı. Eski Başkan Trump da soruşturmayı mahkemeye taşımış durumda.

Temsilciler Meclisi komisyonu ifade vermek üzere çağrılan altı kişinin Kongre saldırısından önceki günlerde seçimle ilgili yanlış iddiaların yayılmasına yardımcı olduklarını belirtiyor.

Komisyon Başkanı Thompson, Trump’a yakın isimlere gönderilen mektuplarda, bu kişilerin eski başkanın seçim sonuçlarının geçersiz kılınmasına yönelik çabalarına dahil olduklarına ilişkin “güvenilir delil ortaya çıkardıklarını” söyledi. Thompson’ın, avukat Eastman’ın eski Başkan Yardımcısı Mike Pence’i seçim sonuçlarının geçersiz kılınmasına çalışması için ikna etme yönündeki çabalarını ayrıntılı bir şekilde anlattığı belirtiliyor.

Vergi dolandırıcılığı suçundan cezaevinde yattıktan sonra Trump’ın affettiği eski New York Polis Komiseri Bernard Kerik ise komisyonun kendisine gönderdiği celbe yönelik uzun bir yazılı açıklama yaptı.

6 Ocak olaylarıyla biri ilgisi olmadığını savunan Kerik, “halkın iradesini tersine çevirmek üzere değil; sürecin uygun şekilde yürüyüp yürümediğin incelenmesi için işe alındığını” belirtti. Associated Press haber ajansının ulaştığı diğer kişilerse açıklama yapmadı.

Daha önce FBI’ya yalan söylediğini iki kez itiraf eden ve Trump’ın da affettiği eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn’e iletilen mektupta ise, Aralık ayında Oval Ofis’teki bir toplantıya atıfta bulunuldu.

Medyada konuyla ilgili çıkan haberlere değinen komisyon başkanı Thompson, Flynn ve diğer katılımcıların toplantıda “oy sayım makinelerine el konulması, ulusal acil durum ilan edilmesi, ulusal acil durum yetkilerinin devreye alınması ve 2020 Kasım seçimlerinde yaygın bir usulsüzlük yapıldığı mesajının verilmeye devam edilmesi gibi seçenekleri değerlendirdiklerini” yazdı.

Temsilciler Meclisi komisyonu soruşturma kapsamında aralarında hükümet, sosyal medya ve kolluk güçlerinden temsilcilerin de olduğu 150’den fazla kişiyle mülakat yaptı. Komisyon toplamda 20’den fazla tanığı ifadeye çağırdı.

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