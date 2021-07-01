6 Ocak Komisyonuna Liz Cheney ve Kıdemli Demokratlar Atandı

Temsilciler Meclisi’nin 6 Ocak Kongre saldırısını incelemek için oluşturacağı komisyonda eski Başkan Donald Trump’ı sert şekilde eleştiren isimlerden Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney’nin yanı sıra Trump’ın iki azil davasını yöneten Demokratlar da yer alıyor.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, 6 Ocak’ta Trump’ın destekçilerinin Joe Biden’ın 3 Kasım seçim zaferini onaylayacak oturumu engellemek için başkentteki Kongre binasına zorla girmelerine kadar varan olayları inceleyecek komisyonun sekiz üyesini açıkladı.

Kongre baskını sırasında yaşanan şiddet olaylarında biri polis memuru beş kişi hayatını kaybetmiş, diğer polis memurları da öfkeli kalabalığı dağıtmaya çalışırken yaralanmıştı.

Saldırıdan hemen önce Trump, Beyaz Saray yakınında destekçilerine hitap ederek onları Kongre’ye yürümeleri için cesaretlendirmişti.

Komisyona seçilen Cheney, Temsilciler Meclisi’nde yapılan azil oylamasında Trump’ın azledilmesi için oy kullanan on Cumhuriyetçi’den biriydi, Ayrıca Trump’ın 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını reddeden Cheney, Cumhuriyetçi Parti merkez kurulu liderliğinden ihraç edilmişti.

Trump’ın seçimle ilgili iddiaları ülke genelinde birçok mahkeme ve Adalet Bakanlığı tarafından da reddedilmişti.

Cheney, Pelosi ve yeni seçilen tümü Demokrat yedi komisyon üyesiyle birlikte basın toplantısına katılmadı, ancak yaptığı açıklamada, ‘‘Kongre başkentin 1814’ten bu yana gördüğü en ciddi saldırıyı kapsamlı şekilde araştırmakla yükümlüdür’’ sözlerini kullandı.

Komisyona başkanlık edecek ismin ise aynı zamanda Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komisyonu Başkanı olan Demokrat Bennie Thompson olacağı açıklandı.

Komisyonun diğer üyeleri arasında Trump hakkında 2019 yılı Aralık ayındaki azil soruşturmasını yürüten Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Adam Schiff ve Trump’ın ikinci azil davasında başsavcı görevini üstlenen Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Jamie Raskin de yer alıyor.

Komisyona atanan isimlerden Demokrat Raskin, "6 Ocak'ta yaşanan şiddeti kimin organize ettiğini bulmamız gerekiyor. Nasıl ve neden organize ettiler. Orada bulunan farklı kritik aktörlerin o günkü amaçları neydi?’’ diye konuştu.

Her iki azil davasında da Senato Cumhuriyetçiler’in güçlü muhalefetiyle Trump’ı suçsuz bulmuştu.

Pelosi, Trump’ın komisyona tanıklık etmeye çağırılıp-çağırılmayacağına ise yanıt vermedi.

Öte yandan bir Temsilciler Meclisi danışmanının Reuters haber ajansına verdiği bilgiye göre Temsilciler Meclisi azınlık lideri Kevin McCarthy, perde arkasından Cumhuriyetçiler’i komisyonda görev almayı kabul etmeleri durumunda diğer komisyon görevlerinden alacağı tehdidinde bulundu.

McCarthy ise bir basın toplantısında bu iddiaları yalanladı.

Basın toplantısında muhabirler tarafından sıkıştırılan McCarthy, komisyonun kalan beş sandalyesine kimleri atayacağını söylemedi. Ancak Pelosi, Perşembe günü sekiz üyenin atanmasıyla birlikte, artık komisyonun çalışmalarını yürütmesi için gerekli çoğunluğa ulaştığını kaydetti.

Senato’daki Cumhuriyetçiler’in 6 Ocak Kongre baskınının soruşturulması için bağımsız bir komisyon oluşturulması çabalarını engellemesinin ardından Çarşamba günü Temsilciler Meclisi baskını inceleyecek bir komisyon kurulması için partizan çizgide oy kullanılmıştı.

Komisyon tanıklara mahkeme celbi gönderme yetkisine de sahip olacak.

Cumhuriyetçi liderler, mevcut Kongre komisyonlarının kendi soruşturmalarını yürüttüğünü ve şimdiden 500'den fazla kişi hakkında suçlama yapıldığını belirterek 6 Ocak baskınını soruşturmak için bir komisyon kurulmasını reddediyor.

Yeni ve dikkat çekici bir Kongre soruşturmasının, Cumhuriyetçiler 2022 Kongre ara seçimlerinde Meclis'te çoğunluğu sağlamak için kampanyalarını hızlandırırken, Trump'ın 6 Ocak’taki faaliyetlerine ilişkin soruları canlı tutması bekleniyor.

