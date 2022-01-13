6 Ocak Komisyonu’ndan Cumhuriyetçi Lidere Çağrı

ABD Temsilciler Meclisi’nin 6 Ocak soruşturma komisyonu, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi lideri Kevin McCarthy’yi Donald Trump’ın Kongre baskını günündeki eylemleri konusundaki soruları gönüllü olarak yanıtlaması için davet etti. Komisyon tarafından gönderilen mektupta, McCarthy’nin Şubat ayında Kongre oturumuna katılması talep edildi.

Komisyon, binlerce destekçisinin Kongre binasına zorla girmek üzere polise saldırdığı sırada Donald Trump'ın eylemlerini belirlemeye çalışıyor.

Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, komisyonun Çarşamba günü Trump’ın eski Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany ile sanal bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Komisyon ayrıca Trump’ın saldırı günündeki diyaloglarıyla ilgili McCarthy’ye kamuoyu önünde ve soruşturma kapsamında ne anlatması gerektiğini söyleyip söylemediğini de araştırıyor.

McCarthy’nin sözcüsü henüz konuyla ilgili yorum taleplerine yanıt vermedi.

McCarthy ve Trump 28 Ocak 2021’de Florida’nın Palm Beach kentinde biraraya gelmişti.

Panel daha önce Kongre'deki başka bir Trump müttefiki olan Temsilciler Meclisi üyesi Jim Jordan'dan 6 Ocak 2021'de Trump ile yaptığı görüşmeleri açıklamasını istemişti. Jordan Pazar günü yaptığı açıklamada, komisyonun soruşturmasıyla işbirliği yapmayacağını belirtmiş ve soruşturmayı ‘‘gayrimeşru’’ olarak nitelendirmişti.

Komisyonun üyeleri arasında Cumhuriyetçi temsilciler Liz Cheney ve Adam Kinzinger da bulunuyor.

Komisyon Başkanı Bennie Thompson, panelin Kongre’deki Cumhuriyetçiler için celp çıkarma yetkisine sahip olup olmadığını araştırdığını söyledi.

6 Ocak soruşturma komisyonu Trump’ın destekçilerinden oluşan bir çetenin Kongre baskını ile ilgili bugüne kadar 340 tanığı dinledi ve onlarca celp çıkardı.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak geçen ay Reuters’a yaptığı açıklamada komisyonun yaz aylarında bir ara rapor, sonbaharda ise nihai raporunu hazırlayacağını söylemişti.

Komisyon üyeleri, Trump'ın suç teşkil ettiğine inandıkları eylemlerine dair kanıtları ABD Adalet Bakanlığı'na iletmeyi değerlendireceklerini söylüyor. Bu eylem, büyük ölçüde sembolik olsa da Başsavcı Merrick Garland üzerinde eski Başkan hakkında suçlama yapma baskısını arttırabilir.

6 Ocak 2021’de Donald Trump’ın Beyaz Saray yakınında yaptığı mitingin ardından destekçileri Kongre’ye yürümüş ve Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferinin tescillendiği Kongre oturumunu engellemek için polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmişti.

ABD’de Kongre baskınının yaşandığı gün dört kişi ölmüş, bir polis memuru da Kongre savunmasının ertesi günü hayatını kaybetmişti. Trump destekçilerinin saatler süren baskınında onlarca polis yaralanmış, olayların ardından dört polis memuru intihar etmişti. Olayın ardından başlatılan kapsamlı soruşturma kapsamında 700’den fazla kişi hakkında suçlama yapılmıştı.

