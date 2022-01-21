6 Ocak Komisyonu’ndan Ivanka Trump’a Davet

ABD Temsilciler Meclisi’nin 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan komisyonu, eski Başkan Donald Trump’ın kızı ve Beyaz Saray danışmanı Ivanka Trump’la mülakat talebinde bulundu.

Komisyon üyeleri Ivanka Trump’a gönderdikleri mektupta, devam eden soruşturma sürecinde gönüllü işbirliğini talep ettiklerini ve sorulacak soruların yalnızca 6 Ocak’a giden süreçte etkili olan faaliyetleri ve Beyaz Saray’daki rolü de dahil 6 Ocak etrafındaki olaylarla sınırlı tutulacağını bildirdi.

Komisyon, Ivanka Trump’ın 6 Ocak’a giden süreçte yapılan kilit söyleşiler sırasında Oval Ofis’te bulunduğunu ve babası Donald Trump ile dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Kongre baskını sabahında yapılan bir telefon konuşmasını gözlemlediğini belirtti. Donald Trump bu konuşmada Pence’i seçim sonuçlarını reddetmeye ikna etmeye çalışmıştı.

Ivanka Trump’ın sözcüsü tarafından yapılan açıklamada komisyonun soruşturmasıyla işbirliği yapıp yapmayacağına değinilmedi.

Açıklamada “Ivanka Trump, 6 Ocak Komisyonu’nun bir mektup göndererek kendisinden ifade vermesini istediğinden yeni haberdar oldu. Komisyonun bildiği gibi Ivanka 6 Ocak mitinginde konuşmadı. Kendisi aynı gün saat 15.15’te yaptığı açıklamada; ‘Herhangi bir güvenlik ihlali veya kolluk kuvvetlerimize saygısızlık kabul edilemez. Şiddet derhal durdurulmalıdır. Lütfen barışçıl olun’ demişti” ifadeleri kullanıldı.

Komisyon, Ivanka Trump'a yazdığı mektupta, Beyaz Saray avukatlarının Donald Trump’ın seçim sonucuna müdahale çabalarının yasaları ihlal ettiğini belirleyip belirlemediklerini de araştırdığını kaydetti.

Komisyon başkanı Temsilci Bennie Thompson mektupta, "Komisyon, Beyaz Saray avukatının Trump’ın, Başkan Yardımcısı Pence'i ikna etmeye çalıştığı eylemlerin anayasayı ihlal edeceği veya başka bir şekilde yasa dışı olacağı sonucuna varmış olabileceğine dair bilgilere sahip" dedi.

Komisyon ayrıca, babasının 6 Ocak şiddetini sona erdirmek amacıyla Kongre’ye federal ajan veya asker göndermek için herhangi bir çaba gösterip göstermediğini sormak istediğini ve şimdiye kadar buna dair bir kanıt bulunmadığını kaydetti.

Eski Başkan Donald Trump, komisyonun soruşturmasını partizan bir çaba olarak nitelemiş ve yardımcıların ifadeleriyle Beyaz Saray belgelerinin komisyona ulaşmasını “engellemeye” çalışmıştı.

Komisyonun başkan yardımcısı ve iki Cumhuriyetçi üyesinden biri olan Temsilci Liz Cheney, bu ayın başında, komisyonun Ivanka Trump'ın Kongre baskını sırasında babasından müdahale etmesini istediğine dair “birinci elden tanıklığa” sahip olduğunu söylemişti.

ABC News televizyonuna 2 Ocak’ta verdiği röportajda Cheney, "Kızı Ivanka'nın ona en az iki kez 'lütfen bu şiddeti durdur' dediğine dair ilk elden tanıklığımız var" demişti.

Cheney geçen ay eski başkanın oğlu Donald Trump Jr. tarafından dönemin Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'a gönderilen ve eski başkanın Kongre saldırısına son vermesi çağrısında bulunmasını isteyen mesajlarını da paylaşmıştı.

CNN televizyonuysa Salı günü, komisyonun Trump'ın çocuklarından Eric Trump’la ve Donald Trump Jr.’ın nişanlısı Kimberly Guilfoyle ile bağlantılı telefon numaralarının kayıtlarını mahkeme emriyle talep ederek aldığını bildirmişti.

Komisyon 6 Ocak soruşturması kapsamında şu ana kadar yaklaşık 400 tanıkla görüştü ve ifade vermeye zorlamak için çok sayıda mahkeme celbi çıkardı.

