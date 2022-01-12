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6 Ocak Komisyonu’ndan Kritik 3 Kişiye Celp

12.01.2022 02:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçen yıl 6 Ocak’ta Kongre binasına düzenlenen baskını soruşturan Temsilciler Meclisi Komisyonu, yeni bir celp çıkartarak aralarında eski Başkan Donald Trump yönetiminden bir yetkili ve Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.'ın iki danışmanın da olduğu üç kişinin tanıklıklarına başvurma talebinde bulundu

Geçen yıl 6 Ocak’ta Kongre binasına düzenlenen baskını soruşturan Temsilciler Meclisi Komisyonu, yeni bir celp çıkartarak aralarında eski Başkan Donald Trump yönetiminden bir yetkili ve Trump’ın oğlu Donald Trump Jr.'ın iki danışmanın da olduğu üç kişinin tanıklıklarına başvurma talebinde bulundu.

Komisyondan yapılan açıklamada hakkında celp çıkartılan isimler arasında eski Başkan Trump’ın 6 Ocak konuşmasını kaleme alan isimlerden Ross Worthington ve o dönemde Donald Trump Junior’ın danışmanları olarak görev yapan Andy Surabian ve Arthur Schwartz olduğu bildirildi.

Açıklamada “Komisyon Kongre’ye yapılan şiddetli saldırıdan hemen önce Ellipse (Beyaz Saray’ın güneyinde bulunan park alanı) bölgesinde 6 Ocak mitinginin plan ve hazırlık faaliyetlerine katılan üç tanığın kayıtlarını ve ifadelerini talep ediyor" denildi.

Eski Başkan Donald Trump, Beyaz Saray’ın yanındaki Ellipse park bölgesinde Kasım 2020 başkanlık seçiminin sonuçlarını asla kabul etmeyeceğini söylemişti.

Komisyon, “Bugün celp gönderdiğimiz kişilerin konuyla ilgili bilgi sahibi olduklarına inanmak için nedenlerimiz var. Onları 340’tan fazla kişinin konuştuğu soruşturma komisyonumuzda konuşmaya davet ediyoruz” dedi.

6 Ocak 2021’de Donald Trump’ın Beyaz Saray yakınında yaptığı mitingin ardından destekçileri Kongre’ye yürümüş ve Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı Kongre oturumunu engellemek için polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmişti.

ABD’de Kongre baskınının yaşandığı gün dört kişi ölmüş, bir polis memuru da Kongre savunmasının ertesi günü hayatını kaybetmişti. Trump destekçilerinin saatler süren baskınında onlarca polis yaralanmış, olayların ardından dört polis memuru intihar etmişti. Olayın ardından başlatılan kapsamlı soruşturma kapsamında 700’den fazla kişi hakkında suçlama yapılmıştı.

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