6 Ocak Komisyonu'ndan Trump Yandaşına Suçlama

ABD Temsilciler Meclisi'nde, eski Başkan Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta ABD Kongresi'ne düzenlediği baskını soruşturmak için kurulan özel komisyon, Salı günü yaptığı oylamada, soruşturma kapsamında komisyonla işbirliği yapmadığı gerekçesiyle Trump'ın eski danışmanlarından Steve Bannon'un "Kongre'ye itaatsizlikle" suçlanması için yasal süreci başlattı.

Demokrat Parti'nin kontrolundaki komisyon, eski Başkan Trump'ın yüzlerce destekçisinin 3 Kasım başkanlık seçimlerinde Joe Biden'a zafer kazandıran oyları tescillemek için toplanan Kongre'ye neden ve nasıl baskın düzenlediğini soruşturuyor.

Komisyon, Trump'a en uzun süre danışmanlık yapan yandaşlarından Beyaz Saray eski Baş Stratejisti Steve Bannon'un "Kongre'ye itaatsizlikle" suçlanmasını onaylayarak kararı Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Temsilciler Meclisi, büyük olasılıkla karar üzerinde Perşembe günü oylama yapacak.

Temsilciler Meclisi'nin Bannon hakkındaki "Kongre'ye itaatsizlik" kararını onaylaması durumunda bu, Washington'daki federal savcılığa iletilecek. Savcılık, Bannon'un cezalandırılmasıyla sonuçlanabilecek bu kararı büyük jüriye gönderecek. Bannon, suçlu bulunması durumunda bir yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir. Ancak sık rastlanmayan Kongre'ye itaatsizlik hükümleri nadiren hapis cezasıyla sonuçlanıyor.

Başkan Trump, görev başındaki son günlerinde Beyaz Saray yakınlarında gösteri düzenleyen yandaşlarını Biden'ın seçim zaferini engellemek için ‘sonuna kadar mücadeleye’ çağırmıştı. Bu çağrıdan kısa süre sonra 800'den fazla Trump destekçisi Kongre binasını basmış, binada tahribata yol açmış ve polise karşı koymuştu. Bu kişilerin 600'den fazlasına çeşitli suçlamalar yöneltildi. Olayda beş kişi yaşamını yitirmişti.

Komisyonun, baskında neler olduğu ve kendisinin nasıl bir rol oynadığına ilişkin soruşturmasını engellemeye çalışan Trump, Beyaz Saray belgeleri üzerinde başkanlık imtiyazı olduğunu gerekçe göstererek Bannon ve diğer eski danışmanlarına, Kongre'de ifade vermeyi reddetmeleri çağrısı yapmıştı.

Trump'ın 2017 yılı Ocak ayında başlayan başkanlık döneminin ilk yedi ayında Beyaz Saray'da görev yapan Bannon, görevinden ayrıldıktan sonra da eski Başkan'ın en sadık destekçilerinden biri olmayı sürdürdü.

Trump, Pazartesi günü açtığı davada, Temsilciler Meclisi 6 Ocak Komisyonu'nun Beyaz Saray belgelerinin Kongre'ye ibraz edilmesi talebinin yasadışı, temelsiz ve fazlasıyla kapsamlı olduğunu iddia ediyor.

Biden yönetimiyse Trump'ın başkanlık imtiyazının olmadığını söylüyor. Beyaz Saray sözcülerinden Michael Gwin, "Eski Başkan'ın eylemleri, demokrasimize yönelik benzersiz, varoluşsal ve gözardı edilemeyecek bir tehdittir. Başkanlık imtiyazı üzerindeki anayasal koruma, ABD Anayasası’nı ortadan kaldırmak için girişilen açık ve net çabaları yansıtan verileri korumak için kullanılmamalıdır" dedi.

Senato'daki Cumhuriyetçi Partililer, 6 Ocak baskınını soruşturması için bağımsız bir komisyonun kurulmasını engellemişti.

Demokrat Partililer, buna yanıt olarak, kendilerinin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde dokuz üyeli bir soruşturma komisyonu kurdu. Komisyonda, Trump'ı en çok eleştiren iki Cumhuriyetçi Partili Temsilciler Meclisi üyesi Liz Cheney ve Adam Kinzinger da yer alıyor.

Komisyon, Temmuz ayında, 6 Ocak günü Kongre binasında baskını düzenleyen Trump yandaşlarını durdurmaya çalışan dört polis memurunun ayrıntılı ifadesini dinlemiş, ancak o dönemden bu yana başka kişilerin ifadelerini almamıştı.

