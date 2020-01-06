6 Ocak okullar tatil mi? (Kar tatili olan iller)

Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava ile birlikte kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün, Konya'nın Derebucak ve Taşkent ilçelerinde olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

ESKİŞEHİR'DE OKULLAR BUGÜN TATİL EDİLDİ



Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Sevgili çocuklar, kıymetli gençler Valiliğimizin almış olduğu karar ile şehrimizde yarın da etkisini sürdürecek kar yağışı sebebiyle 6 Ocak 2020 Pazartesi (bugün) eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlilerimiz de izinli sayılacaktır." denildi.



