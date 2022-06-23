6 Ocak Oturumunda Gündem Trump’ın Adalet Bakanlığı’na Baskısı

6 Ocak Kongre saldırısını soruşturan ABD Temsilciler Meclisi komisyonunda bugünkü halka açık oturumun odağı, Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçimi sonuçları konusunda eski Adalet Bakanlığı yetkililerine uyguladığı baskı.

Oturumda Trump’ın görevdeki son günlerinde, Beyaz Saray’dan bağımsızlığıyla öne çıkan bir devlet kurumunu, kendi taleplerine boyun eğdirme çabasına dikkat çekilecek.

Oturumun amacı Trump’ın gerçeğe dayanmayan usulsüzlük iddialarını yaymak için yalnızca danışmanlarını değil aynı zamanda devlet dairelerinin yetki ve imkanlarını da kullanmaya çalıştığını göstermek.

Bugünkü oturumda ifadesi dinlenecek tanıklar arasında 6 Ocak Kongre saldırısı sırasındaki Adalet Bakan Vekili Jeffrey Rosen var.

Trump’a “bakanlıktan istifalar olur” uyarısı

Associated Press haber ajansının ulaştığı yazılı ifadeye göre Rosen, seçim sonucunu etkileyecek boyutta bir usulsüzlük olduğuyla ilgili Adalet Bakanlığı’na herhangi bir kanıt sunulmadığını, bu nedenle de Trump’ın kampanya ekibinin sonuçların geçersiz kılınması amaçlı çabalarına katılmadığını ve usule uygun bir iktidar devrinde ısrarlı olduğunu belirtiyor.

Rosen yazılı ifadesinde, “Bazıları eski başkana ve kamuoyuna seçimin çalındığını iddia etti. Bu görüş o gün de yanlıştı bugün de yanlış. Umarım bugün burada oluşumuz bu gerçeğin altının çizilmesine yardımcı olur” diyor.

Oturumda ifade verecek olan diğer tanıklarsa eski Adalet Bakanlığı yetkilileri Richard Donoghue ve Steven Engel. Her iki yetkili de Beyaz Saray’da yapılan toplantıda, istifa edecekleri konusunda Trump’ı uyarmıştı.

Donoghue da ifadesinde Trump’a, “24 saat içinde yüzlerce kişinin Adalet Bakanlığı’ndan istifa ettiği bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu kim için iyi olur? Bakanlık için iyi olur mu? Ülke için iyi olur mu? Sizin için iyi olur mu? Olmaz” dediğini aktarıyor.

Donoghue’un aldığı ve geçtiğimiz yıl Kongre üyelerinin kamuoyuyla paylaştığı notlara göre bir telefon görüşmesinde, Trump’ın dönemin Adalet Bakan Vekili Rosen’a, “Sadece seçimde usulsüzlük olduğunu söyle ve gerisini bana ve Cumhuriyetçi Kongre üyelerine bırak” dediği belirtiliyor.

6 Ocak komisyonunda Salı günü yapılan oturumda da Trump’ın seçimi kaybettiği Georgia ve Arizona gibi kritik eyaletlerde sonuçların geçersiz kılınması için yerel yetkililere uyguladığı baskı ön plandaydı.

Komisyonun halka açık son oturumunu, Eylül ayında yani ABD’de Kasım ayında yapılacak Kongre seçimlerinden önce düzenlemesi planlanıyor.

