6 Ocak Oturumunda İlk Söz Polislerde

Eski Başkan Donald Trump destekçilerinin 2020 başkanlık seçimlerinin galibi Demokrat Partili Joe Biden'ın aldığı oyların tescillenmesini engellemek için 6 Ocak'ta ABD Kongresi'ne yaptığı baskını soruşturan Temsilciler Meclisi komisyonu, ilk oturumuna başladı. Oturumda önce güvenlik kordonunu kırarak Kongre'ye giren Trump yandaşlarının saldırısına uğrayan ve dövülen polis memurlarının ifade vermesi, komisyonun 6 Ocak baskınına insani yönden yaklaşma çabasını gösterdi.

Komisyon Başkanı Mississippi eyaleti Temsilciler Meclisi Üyesi Bennie Thompson, oturumu, "Bu soruşturmada siyaset ve partizanlığa yer yok" sözleriyle açtı.

Komisyon önünde ifade veren Kongre Polisi memuru Aquilino Gonell, Trump yandaşı isyancılar tarafından sıkıştırıldığı sırada oksijensiz kaldığını hissettiğini, o anda "Bu giriş kapısını korumaya çalışırken öleceğim" şeklinde düşüncelerin kafasından geçtiğini söyledi.

Gonell ve diğer Kongre Polis Gücü memurları ve Washington Emniyet Teşkilatı polisleri, duygu dolu ve ara ara öfkeli ifadeleriyle 6 Ocak baskınında tanık oldukları olayları anlattı.

Washington Emniyet Teşkilatı'ndan polis memuru Michael Fanone, isyancıların kendisini kendi silahıyla öldürme çağrılarının hala kulaklarında çınladığını söyledi, "beni ellerine geçirdiler, tekrar tekrar vatan haini olduğumu söylediler, dövüldüm, elektrik şoku tabancasıyla vuruldum" dedi.

6 Ocak soruşturması oturumlarının düzenlenmesine direnen Cumhuriyetçi Partili Kongre üyelerini kınayan polis memuru Fanone, "Bu salondaki insanları ve o Kongre üyelerini korumak için adeta cehenneme gidip dönmüş gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.

Önündeki masaya yumruğunu vuran Fanone, "Çoğu şimdi bana cehennem diye birşey olmadığını, cehennemin çok da kötü bir yer olmadığını söylüyor. Meslektaşlarıma karşı sergilenen kayıtsızlık utanç verici" dedi.

Polis memuru Aquilino Gonell de bir yandan gözyaşlarını silerken diğer yandan 6 Ocak'ta kendisinden neredeyse bir metre ötede başka polis memurlarının acı içinde bağırdığını duyduğunu anlattı.

Kongre baskını sırasında yaşadıkları korku dolu anları, travmayı ve aldıkları yaraları anlatan polis memurları, Temsilciler Meclisi üyelerine, saldırıyı soruşturmaları çağrısında bulundu.

Komisyon Başkanı Bennie Thompson, saldırıya ilişkin görüntülerin yer aldığı bir video kaydını gösterdi ve oturuma katılan polis memurlarına, "Tarih isimlerinizi hatırlayacak. İsyancılar savaşmaya hazırdı ve başarıya çok yaklaştılar" dedi.

Kongre'deki gerginlikler 6 Ocak baskınından bu yana arttı

Çok sayıda Cumhuriyetçi Partili Kongre üyesinin 6 Ocak günü yaşanan şiddet olaylarını küçümsemesi, kimilerinin bir baskın düzenlendiğini inkar etmesi ve Demokrat Parti liderliğinde başlatılan soruşturmayı siyasi güdümlü olarak nitelemesi, ABD Kongresi'ndeki gerginlikleri arttırdı. Demokrat Parti, soruşturmayı başlatıp kamuoyu desteğini de alarak saldırının ne kadar acımasızca olduğunu, Kongre'yi koruma yemini eden polis memurlarının isyancılar tarafından nasıl yaralanıp sakat bırakıldığını hatırlatmayı amaçlıyor.

Komisyon başkanı Thompson'ın konuşmasının ardından, komisyonda yer alan iki Cumhuriyetçi Partili üyeden biri olan Wyoming temsilcisi Liz Cheney söz aldı.

Cheney, "Kongre'de hizmet veren, bu yüce ülkenin dört bir yanında seçimle işbaşına gelen her Amerikalı, şu soruyu sormalı: Hukukun üstünlüğüne sadık kalacak mıyız, mahkemelerin kararlarına saygı duyacak mıyız, iktidarın barışçı şekilde el değiştirmesi geleneğini koruyacak mıyız? Yoksa partizanlık, Amerika mucizesini bir kenara fırlatmamıza neden olacak kadar kör mü edecek gözlerimizi?" dedi.

Cumhuriyetçi Partililer'in Temsilciler Meclisi'ndeki lideri Kevin McCarthy, oturumdan önce soruşturma sürecini bir kez daha "saçmalık" olarak nitelendirdi ve Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Partili Nancy Pelosi'nin "sadece kendi istediği soruların sorulmasına" çalıştığını söyledi.

6 Ocak günü ortaya çıkan güvenlik açıklarında Pelosi'nin oynadığı rolün soruşturulması gerektiğini söyleyen McCarthy, Kongre güvenliği konusunda Pelosi'yle eşit yetkiye sahip olan dönemin Senato Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Partili Mitch McConnell hakkındaki soruları yanıtsız bıraktı.

Komisyon Başkanı Thompson, soruşturmanın Trump'ın Kongre baskınında oynadığı rolü mercek altına almakla kalmayacağını, aynı zamanda saldırdan önce aralarında beyaz ırkçıların da bulunduğu sağcı grupların saldırıdan önce örgütlenmesine de odaklanacağını söyledi.

Komisyon ayrıca yüzlerce kişinin Kongre'nin güvenlik kordonunu kırıp baskın düzenlemesine yol açan emniyet açıklarına yoğunlaşacak.

Komisyonun Cumhuriyetçi Partili diğer üyesi Adam Kinzinger, oturumdan önce yaptığı açıklamada, "Çok uzun süre 6 Ocak olayları olmamış gibi davrandık. Bu durumda olmayı hiç istemezdim ama büyümeye devam eden komplolar, yalanlar ve dezenformasyon olduğu zaman Kongre üyeleri olarak yanıtlara ulaşmamız hayati önem taşıyor" şeklinde konuştu.

