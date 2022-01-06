"6 Ocak Sorumlularına Hesap Sormak Önceliğimiz"

Adalet Bakanı Merrick Garland 6 Ocak Kongre saldırısının yıldönümü öncesinde yaptığı konuşmada olaylarda hayatını kaybeden polis memurlarını andı. Garland, “Olaylara karışanlardan hesap sorulmalı, Adalet Bakanlığı’nın daha büyük bir önceliği yok” diye konuştu.

Saldırının hemen ardından Adalet Bakanlığı’nın kısa sürede ülke tarihinin en büyük, karmaşık ve kaynak gerektiren soruşturmasını başlattığını söyleyen Garland, şu ana kadar 5 bin mahkeme celbinin ve arama emrinin çıkartıldığını, 2 bin elektronik cihaza el konduğunu, 20 bin saatlik video görüntüsünün incelendiğini ve 15 terabit verinin tarandığını kaydetti.

Sıradan vatandaşlardan 300 binden fazla ihbar aldıklarını kaydeden Garland, “Bu çabalarda vatandaşlar bizim vazgeçilmez ortaklarımız oldu” diye konuştu.

Bakan 50 eyalet ve başkent Washington’dan bugün itibarıyla gözaltına alınan ve hakkında suçlama yapılan 725 sanık olduğunu belirtti.

Soruşturmanın ne kadar süreceğiyle ilgili sorular olduğunu söyleyen Garland, bunlara ‘‘Gerektiği sürece’’ yanıtını verdi ve adaletin yerine gelmesi için ne gerekiyorsa - yasalarla tutarlı olarak yapacağız’’ dedi.

6 Ocak 2021’de Donald Trump’ın Beyaz Saray yakınında yaptığı mitingin ardından destekçileri Kongre’ye yürümüş ve Demokrat Joe Biden’ın seçim zaferinin onaylandığı Kongre oturumunu engellemek için polis engelini aşarak zorla Kongre binasına girmişti.

ABD’de Kongre baskınının yaşandığı gün dört kişi ölmüş, bir polis memuru da ertesi günü hayatını kaybetmişti. Trump destekçilerinin saatler süren baskınında onlarca polis yaralanmış, olayların ardından dört polis memuru intihar etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Joe Biden’ın baskının yıldönümünde yapacağı konuşmada selefi Donald Trump’ın saldırıların tek sorumlusu olduğunu söyleyeceğini belirtmişti.

Şiddet olayları, Trump'ın ikinci defa azledilmesine ve Garland’ın sözünü ettiği çok sayıda soruşturmaya yol açtı.

