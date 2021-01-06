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6 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

06.01.2021 19:21 | Son Güncelleme:
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6 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 191 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 13 bin 830 oldu. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, "Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var." dedi. İşte 6 Ocak koronavirüs tablosunda son durum...

6 Ocak 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 191 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 13 bin 830 oldu.

8 bin 702 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 2 milyon 164 bin 40'a yükseldi.

Toplam test sayısı 25 milyon 498 bin 210'a ulaştı. Toplam vaka sayısı 2 milyon 283 bin 931, vefat sayısı 22 bin 70, ağır hasta sayısı 3 bin 303 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,3, yatak doluluk oranı yüzde 44,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 61,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayıtlara geçti.

6 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

6 OCAK

BAKAN KOCA DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 1.458 yeni hastamız var. Aktif vaka sayımız durağan seyrediyor. Ağır hasta sayımız sevindirici şekilde azalmaya devam ediyor. Kayıplarımızın sayısında azalma eğilimi var. Birlikte tedbir ve birlikte mücadele ile kazanacağız." ifadelerini kullandı.

BAKAN İÇ 22

5 OCAK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (5 Ocak) koronavirüs nedeniyle 194 kişi hayatını kaybetmişti, yeni vaka sayısı ise 14 bin 494 olarak açıklanmıştı.

5 OCAK

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