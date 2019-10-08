HABER

6 OKUL BİNASINA BOŞALTMA KARARI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 16:23 | Son Güncelleme

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıkladı.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA
İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Silivri'de meydana gelen depremin ardından 5 ilçede bulunan 6 okul binasının inceleme yapılması için boşaltılacağını açıkladı.
Bu okullardan bir de Bahçelievler Haznedar'da bulunan Abdi İpekçi İlkokulu. Açıklamanın ardından veliler okul önüne gelerek çocukları almak üzere toplandı. Öğlenci olan öğrencilerinin eğitimlerinin saat 17.45'te biteceği öğrenildi.
Veliler ise alınan karardan memnun olduklarını belirtiyor. Bir veli, kararın olumlu olduğunu belirtirken, bir başka veli ise bir sürede çocuğunu okula göndermediğini belirtti. Okulda bulunan çocuğu almak için bekleyen bir başka veli ise, “Hasarlı bir okulda eğitim görmektense bu şekilde olması daha iyi" dedi.

Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Okuldan görüntüler
-Öğrencilerin okul içinde görüntüsü
-Velilerin görüntüsü
-Veliler ile röportaj
-Bir kız öğrencinin okul binası içinde görüntüsü
-Detaylar

PARTNER'Davamız devam ediyor' 'Davamız devam ediyor'
Surlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesiSurlar Diyarı’ndan Güller Diyarı’na uzanan ’Biz Anadoluyuz’ projesi
Oyuncu Deniz Çakır hakim karşısındaOyuncu Deniz Çakır hakim karşısında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

İran Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna muhtemel harekatına karşı

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

'Sigara ve alkole' vergi artışı yolda

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Partili eski vekilin oğlu kendini vurdu! Lüks sitede silah sesleri

AK Partili eski vekilin oğlu kendini vurdu! Lüks sitede silah sesleri

Eski hakim Haşıloğlu ve eski savcı Dalkuş hakkında kırmızı bülten

Eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten!

Son dakika: İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü 6 okulun boşaltılacağını açıkladı

İstanbul'daki 5.8'lik deprem sonrası 6 okul boşaltılacak

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın yargılandığı davada yeni gelişme

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu kamuflajları giydi: Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır

Bakan Çavuşoğlu kamuflajları giydi!

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!

Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi şehit etmişti! İşte o an

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.