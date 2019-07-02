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6. OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 17:45 | Son Güncelleme

OPEC ve aralarında Rusya’nın da bulunduğu bazı OPEC dışı ülkeler, günlük petrol üretiminin kısıtlanmasının 9 ay daha uzatılmasında uzlaşı sağladı

VİYANA (AA) - Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Petrol Üreten Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya’nın başını çektiği OPEC dışı ülkeler toplantısında, günlük petrol üretiminin 9 ay daha kısıtlanması kararı çıktı.

OPEC ve OPEC dışı ülkelerin enerji ve petrol bakanlarının katılımıyla 6’ıncısı düzenlenen toplantıda "OPEC Artı" olarak da adlandırılan oluşuma üye 24 ülke, geçen aralık ayında kararlaştırılan petrol üretimini kısma kararını 31 Mart 2020’ye kadar sürdürme konusunda anlaştı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Aralık ayında alınan üretimi kısma kararının, bu yılın ilk yarısına olumlu yansımaları olduğunu belirterek, alınan kararın piyasadaki dalgalanmanın düşürülmesinde önemli bir rol oynadığını söyledi.

Novak, bu yılın ikinci yarısı için çeşitli senaryolar üzerinde fikir alışverişi yaptıklarını kaydederek, özellikle G20 Zirvesinde yapılan görüşmelerin petrol pazarı için olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

"31 Mart 2020’ye kadar geçerli olacak şekilde günlük petrol üretiminin kısıtlanmasının 9 ay uzatılmasına ilişkin ortak bir karar aldık." şeklinde konuşan Novak, bu kararın piyasalarda istikrarın korunması için önemli olduğunu, Ortak Bakanlar İzleme Komitesi’nin (JMMC), pazara ilişkin gelişmeleri daha yoğun bir şekilde izleyerek, rapor edeceğini aktardı.

Böylelikle OPEC’in dün aldığı uzatma kararına OPEC dışı ülkelerde katılmış oldu.

Bir sonraki OPEC ve OPEC dışı ülkeler toplantısı ise 6 Aralık 2019’da gerçekleştirilecek.

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle OPEC ile başını Rusya'nın çektiği OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkeler geçen aralık ayında üretimi kısıtlama kararı almıştı.

30 Haziran’da sona eren karara göre günlük 1,2 milyon varillik üretim kesintisi öngörülüyordu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, G20 zirvesinde Rusya ve Suudi Arabistan’ın, anlaşmanın bu haliyle uzatılması hususunda anlaştıklarını açıklamıştı.

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