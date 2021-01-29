HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 6 otomobil ve bir ambulans birbirine girdi

6 otomobil ve bir ambulans birbirine girdi

29.01.2021 20:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara yolunda 6 otomobil ve bir ambulansın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonucu trafik kilitlendi.Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşak üzerinde meydana geldi.

Ankara yolunda 6 otomobil ve bir ambulansın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası sonucu trafik kilitlendi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Bursa-Ankara yolu Hikmet Şahin Köprülü Kavşak üzerinde meydana geldi. Ankara istikametinden Bursa’ya seyir halinde olan bir otomobilin yavaşlaması sonucu 5 otomobil bir ambulansın karıştığı kazada zincirleme kaza meydana geldi. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, yol trafiğe kapandı.
Olay yerine gelen trafik ekiplere kazaya müdahale ederek araçları yol kenarı aldı. Kapan yol kontrollü bir şekilde sağlandı. Ağır maddi hasar alan otomobiller olay yerine gelen çekiler vasıtasıyla kaza yerinden kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı. Kazaya karışan sürücüler kendi aralarında anlaşarak olay yerinden ayrıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
Meteoroloji’den 5 il için fırtına uyarısıMeteoroloji’den 5 il için fırtına uyarısı
35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?35 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 35?
1/

En Çok Okunan Haberler

CHP'de 3 vekil istifa etti

CHP'de 3 vekil istifa etti

Esra Erol'da Mevla Kaya şoke etti! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor

Esra Erol'da Mevla Kaya şoke etti! Eşi ve sevgilisiyle yaşıyor

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Rasim Arı, Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan istifa etti

Fahrettin Altun'dan FOX Tv'nin haberine tepki: Ayıptır

Fahrettin Altun'dan FOX Tv'nin haberine tepki: Ayıptır

Polis yayını bastı! Çığlıklar atıp direnince...

Polis yayını bastı! Çığlıklar atıp direnince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda fiyatlarındaki artışla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gıda fiyatlarındaki artışla ilgili açıklama

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı! Polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti

Her yerde aranıyordu partide yakalandı! Polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti

Konya polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon: 36 gözaltı

Konya polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon: 36 gözaltı

Son dakika! 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! 81 ilde başladı, 56 saat sürecek

Meteoroloji’den 5 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji’den 5 il için fırtına uyarısı

Son dakika! Bakan Koca: 17 ilde mutasyonlu virüs görüldü

Bakan Koca: 17 ilde mutasyonlu virüs görüldü

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.