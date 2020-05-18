6 saatlik sokağa çıkma izninde kayboldu

Pamukkale'nin kırsal Fesleğen Mahallesi'nde oturan Hüseyin Kamacı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerine ile kronik hastalığı bulunanlara verilen 6 saatlik izinle dün dolaşmak için evden çıktı. Serbestliğin bittiği saat 18.00'de Kamacı, evine dönmeyince yakınları meraklanarak polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, Kamacı'yı bulmak için MOBESE kameraları başta olmak üzere gidebileceği yerlerdeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Alzheimer hastalığı başlangıcı olduğu, bu nedenle ilaç kullandığı öğrenilen Kamacı'nın zaman zaman hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi.

(DHA)

