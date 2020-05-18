HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 6 saatlik sokağa çıkma izninde kayboldu

6 saatlik sokağa çıkma izninde kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2020 16:59 | Son Güncelleme

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dün 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar için verilen 6 saatlik sokağa çıkma izninde evinden çıkan Hüseyin Kamacı (69), ortadan kayboldu. Kayıp başvurusu yapılan Kamacı'yı arama çalışması başlatıldı

6 saatlik sokağa çıkma izninde kayboldu

Pamukkale'nin kırsal Fesleğen Mahallesi'nde oturan Hüseyin Kamacı, koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzerine ile kronik hastalığı bulunanlara verilen 6 saatlik izinle dün dolaşmak için evden çıktı. Serbestliğin bittiği saat 18.00'de Kamacı, evine dönmeyince yakınları meraklanarak polise kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis, Kamacı'yı bulmak için MOBESE kameraları başta olmak üzere gidebileceği yerlerdeki iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye başladı. Alzheimer hastalığı başlangıcı olduğu, bu nedenle ilaç kullandığı öğrenilen Kamacı'nın zaman zaman hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Kars'ta sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldü, 3 jandarma yaralandıKars'ta sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldü, 3 jandarma yaralandı
Erkekler seksi her yıl daha da fazla unutacakErkekler seksi her yıl daha da fazla unutacak

En Çok Okunan Haberler

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Bir kentte alarm verildi! Takviye ekipler görevlendirilecek

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

Korkutan açıklama: Geçen yılki sayının 3-4 katını görebiliriz

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

Sevgilisiyle ilgili bomba itiraf! 'Hamileymiş ama...'

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

İlahiyatçının 'Türkçülük' sözleri tepki çekti!

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

Otobüs seyahatleriyle ilgili yeni açıklama!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

İçişleri Bakanlığından 81 İl Valiliğine yeni genelge!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

5 günde 72 bin 660 araç kente giriş yaptı

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Diğer Haberler
Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı mı?

Ramazan Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kars'ta sıcak çatışma! 3 terörist öldürüldü, 3 jandarma yaralandı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı'dan Eren Yıldırım açıklaması

CHP'den Eren Yıldırım açıklaması

Sıcaktan bunalınca traktör römorkunu havuz yaptılar

Sıcaktan bunalınca traktör römorkunu havuz yaptılar

Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Başkale'de PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

Annesinin cesedi başında 'Sen ölemezsin' diyerek gözyaşı döktü

Annesinin cesedi başında 'Sen ölemezsin' diyerek gözyaşı döktü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.