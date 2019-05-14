6 sanıklı ormanda genç kıza darp davasında tutuklu sayısı 4’e yükseldi

Antalya’da 18 yaşındaki lise öğrencisi kızı ormanlık alanda dakikalarca darp eden 6 sanıktan 3’ünün tutukluluğunun devam edilmesine, 1 sanığın ise tutuklanmasına karar verildi. Sanıkların birinin boğazına döner bıçağı dayayıp, tehdit ettiğini söyleyen genç kızın verdiği ifade hayrete düşürdü. Olay, 31 Ocak Perşembe Günü Kepez ilçesi Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alanda meydana geldi. Lise öğrencisi S.D. (18), kız arkadaşı Amina S. (18) ile eve giderken, karşılaştıkları 3 kız arkadaşı, otomobille gezmeyi teklif etti. S.D. ile Amina S. diğer kızların çağırdığı Mehmet C.Y.’nin (21) kullandığı otomobile bindi. Varsak ormanlık alana geldiklerinde Amina S., erkek arkadaşı Yasin K. (23) ile ilişkisi olduğu iddiasıyla S.D.’yi darp etti. Bir süre sonra grup yeniden otomobile binerek, Konuksever Mahallesi’nde boşluk alanda Yasin K. ile buluştu. Gruptakilerden bazıları Yasin K.’nın otomobiline binerek, iki araçla yeniden Mazı Dağı mevkisindeki ormanlık alana gitti. Burada Yasin K. ve yanındakiler S.D.’yi darp etti. Genç kızı aralarına alıp yerlerde sürükleyip, dövdüler. Ardından parasını da gasp etmeye çalıştılar. Dakikalarca süren darp anlarını kameraya kaydeden grup, S.D.’yi, olayı kimseye anlatmamasını söyleyerek, şikayetçi olması halinde ailesine de zarar vermekle tehdit etti. Görüntülerin basına yansımasıyla Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kimliklerini belirledikleri 3’ü 18’den küçük, 6 şüpheliyi, eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Yasin K. (23), Amina S. (18) ile 18 yaşından küçük S.D.K. ’nitelikli yağma’ suçundan tutuklandı. Mehmet C.Y., (21) ile yaşları 18’den küçük M.S. ve M.G. ise adli kontrolle serbest kaldı. Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşma görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Amina S., Yasin K. ve Mehmet C. Y., mağdur S.D. ile taraf avukatları katıldı. Olayı anlatan S.D., sanıkların içinde bulunduğu otomobile evine bırakmaları için bindiğini anlattı. Kandırıldığını ifade eden S.D., ormanlık alana götürüldüğünü söyledi.

“Benim bir arkadaşım var onunla bir iş halledeceksiniz” S.D. şöyle devam etti: “Ormanlık alanda S.D.K., Amina S. ve M.S. beni tekme tokat darp etti. Mehmet C.Y. de o anları cep telefon kamerasıyla kaydetti. Daha sonra Yasin K. beni tokatlamaya başladı. K. aracından "sallama" diye tabir edilen döner bıçağını çıkararak boğazıma dayadı. Yasin, bıçak boğazımdayken ’Bir daha benim ağzımdan Amina ile konuşacak mısın’ gibi sözler söyleyerek beni tehdit etti. ’Bir burada ilk kez adam kesip biçmiyoruz. İlk defa adam dövmüyorum, ben kasabım. Eğer bu olup bitenleri ailene söylersen, seni buraya aynı şekilde getirir, doğrayıp gömerim’ dedi. Daha sonra ’Akşam 20.00’da hazır olacaksın, benim bir arkadaşım var onunla bir iş halledeceksiniz. Ona zevk verdireceksin. Gelmezsen evinden zorla çıkartırım’ dedi. Ardından sanık Mehmet C.Y. ile beni orada bırakıp gittiler. Araca bindiğimde Mehmet C.Y. başıma silah dayayarak, ’Seni burada öldüreyim mi’ diyerek tehdit eti, tokat atarak boğazımı sıkmaya çalıştı. Bunun üzerine otomobilden inip koşarak kaçtım.” Herhangi bir borcu olmamasına rağmen Amina S.’nin kendisinden önce 100 lira aldığını söyleyen S.D., daha sonra 200, ardından da 300 lira istediğini belirtti.

“Buluşma ayarladım”

Amina S. da, sosyal medya üzerinden S.D.’nin sevgilisi Yasin K.’ya, ’Amina’yı bırak gel benimle konuş’ mesajını attığını görünce çok sinirlendiğini anlattı. Amina S., “Yasin’in telefonundan S.D.’ye mesaj atarak buluşma ayarladım. S.D.’nin ormanlık alanda darp edilmesinin asıl nedeni S.D.’nin sanıklardan S.D.K.’yı ağabeyine dövdürmesiydi. Biz S.D.’yi gasp etmedik. S.D. ile daha önce apartman temizliği işine gittik ve bu işten alacağım 100 lira vardı, onu istedim” şeklinde konuştu.

“Onun gönlünü edeceksin”

Amina S. sözlerini şöyle noktaladı:

"Yasin, S.D’ye ’Benim askere gidecek arkadaşım var, onun gönlünü edeceksin. Saat 8’de hazır ol’ dedi. Daha sonra mağduru Mehmet C.Y.’nin aracına bindirip bölgeden uzaklaştık.”

Yasin K. ise suçlamaları kabul etmedi. Kavganın borç meselesi nedeniyle çıktığını iddia eden Yasin K. , “Arabadan aldığım döner bıçağını yaşananları durultmak için çıkardım. Kimseyi tehdit etmedim” dedi.

Mehmet C.Y. de suçlamaları kabul etmeyerek, S.D’yi tabanca doğrultarak tehdit etmediğini ileri sürdü.

Mahkeme, Amina S. Yasin K. ve Mehmet C. Y.’nin tutukluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. Yaşları 18’den küçük olan diğer şüpheliler M.S, M.G. ve S.D.K. ise Çocuk Suçları Soruşturma Savcılığındaki ifade işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi, S.D.K. tutuklanırken, M.S. ile M.G, adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı. Yaşı küçük 3 sanığın da önümüzdeki günlerde Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak.

