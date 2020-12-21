6 Soruda Corona Virüsünün Yeni Türü

İngiltere’de hızla yayılan Corona virüsü SARS-CoV-2’nin yeni bir türü tüm dünyada endişe yarattı. Bazı uzmanların B.1.1.7 olarak adlandırdığı yeni tür, SARS-CoV-2’nin ortaya çıkan ilk yeni varyantı değil. Ancak mutasyon sonucu ortaya çıkan bu yeni türün daha önce baskın olarak görülen Corona virüsü türüne kıyasla yüzde 70'e kadar daha fazla bulaşıcı olduğu belirtiliyor. Endişeler yerinde mi? Çoğu bilimadamına göre evet. Yeni varyant, İngiltere'nin güneyinde bazı bölgelerde Corona virüsü vakalarında hızla baskın tür haline geldi ve özellikle Londra'da ve komşu Kent ilçesinde hastaneye yatış oranlarındaki artışın nedeni olarak görülüyor. İngiltere’nin önde gelen üniversitelerinden Imperial College London'da deneysel tıp profesörü olan Peter Openshaw, "Ciddiye alınması doğru bir yaklaşım" dedi. Cambridge Üniversitesi'nde misafir profesör olan Shaun Fitzgerald, durumun "son derece endişe verici" olduğunu söyledi. İngiltere'de ilk kez Eylül ayında görülen varyant, 9 Aralık haftasına gelindiğinde başkent Londra'daki COVID-19 vakalarının yüzde 62'sinden sorumluydu. Bu oran, üç hafta önce yüzde 28’di.

Avustralya, İtalya ve Hollanda’da Corona virüsünün yeni türünden kaynaklanan vakalar kayda geçti. Hollanda’da ilk olarak Aralık ayı başında tespit edildi. İzlanda ve Danimarka da yeni varyant kaynaklı birkaç COVID-19 vakasını Avrupa'nın hastalık izleme kurumu olan ECDC'ye rapor etti. Belçika'daki basında çıkan haberlerde, burada da vakaların tespit edildiği belirtiliyor. Neden endişe etmeliyiz? Asıl endişe, Corona virüsünün mutasyon sonucu ortaya çıkan yeni türünün virüsün orijinal haline kıyasla önemli ölçüde daha bulaşıcı olması. Virüsün genetik kodunda 23 mutasyon var; bu nispeten yüksek sayıda bir değişim ve bunlardan bazıları virüsün yayılma yeteneğinde etkili. Bilimadamları, virüsün yeni varyantının yaklaşık yüzde 40 ila yüzde 70 daha fazla bulaşıcı olduğunu söylüyor. İngiltere hükümeti yeni varyantın bulaşıcılık oranını 0,4 arttırabileceğini açıkladı. Bu, İngiltere'de salgının daha hızlı yayıldığı, kontrol edilmesinin zorlaştığı ve diğer ülkelerde de hızla bulaşma riskinin arttığı anlamına geliyor.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan bulaşıcı hastalıklar profesörü Martin Hibberd, "Yeni B.1.1.7, hala orijinalin sahip olduğu ölümcüllüğe sahip gibi görünüyor, ancak daha fazla bulaşma kapasitesi var" diyor. COVID-19 aşıları bu varyanta karşı koruyacak mı? Bilimadamları, şu anda İngiltere’de uygulanmakta olan Pfizer/ BioNtech aşısının veya geliştirme aşamasındaki diğer COVID-19 aşılarının bu varyanta karşı koruma sağlamayacağına dair hiçbir kanıt olmadığını söylüyor. Bristol Üniversitesi'nde bir aşı uzmanı ve çocuk hastalıkları profesörü olan Adam Finn, "Bunun aşının etkinliği üzerinde küçük bir etkiden daha fazlasına sahip olması pek olası değil" dedi. İngiltere hükümetinin bilim danışmanı Patrick Vallance, COVID-19 aşılarının, Corona virüsü varyantına karşı bir bağışıklık tepkisi oluşturmada yeterli göründüğünü söyledi. Leicester Üniversitesi'nde profesör ve klinik virolog olan Julian Tang da "Şu ana kadar aşının etkinliğini azaltacak S-proteininde herhangi bir büyük değişiklik görmüyoruz" dedi.