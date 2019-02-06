6 şubat 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 33 kişi 2 bin 8 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 291 kişi 228 lira 15'er kuruş, 4 bilen 3 bin 315 kişi 26 lira 70'er kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 819 kişi 14 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 89 bin 2 kişi 3 lira 45'er kuruş, 2 artı 1 bilen 65 bin 166 kişi 4 lira 85'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 202 bin 648 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.
Büyük ikramiye isabet eden kuponların, Malatya'nın Battalgazi, Ankara'nın Çankaya ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinden yatırıldığı öğrenildi.
Dağıtılan toplam ikramiye tutarının 2 milyon 208 bin 753 lira 30 kuruş olduğu çekilişte, kamuya KDV olarak 880 bin 96 lira 12 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 490 bin 834 lira 9 kuruş aktarıldı. (AA)
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