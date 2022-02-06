6 Şubat Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Erzurum'da gece saatlerinde deprem oldu. Son depremler listesini AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklıyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 3 Şubat 2022'de, Antalya Gazipaşa'da 5.1 büyüklüğünde ve 13.20 km derinliğinde deprem olduğunu açıkladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı Erzurum depremi Marifet, Köprüköy'de meydana geldi. Geçtiğimiz gün Amasya Ovasaray'da 23.01'de 3.2 büyüklüğünde ve 2.1 km derinliğinde deprem oldu. 5 Şubat 2022'de Elazığ Gübeyküy, Sivrice'de 00.28 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.4, derinliği 3.3 km olarak açıklandı.





