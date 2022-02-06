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  4. 6 Şubat Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

6 Şubat Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

06.02.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin yeri, büyüklüğü, şiddeti, saati, tarihi gibi bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi, Erzurum'da 06.02.2022'de 03.55 sıralarında deprem meydana geldiğini paylaştı. Depremin büyüklüğünün 3.0, derinliğinin 5.0 olduğu belirtildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

6 Şubat Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Erzurum'da gece saatlerinde deprem oldu. Son depremler listesini AFAD ve Kandilli Rasathanesi açıklıyor. AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) 3 Şubat 2022'de, Antalya Gazipaşa'da 5.1 büyüklüğünde ve 13.20 km derinliğinde deprem olduğunu açıkladı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi'nin açıkladığı Erzurum depremi Marifet, Köprüköy'de meydana geldi. Geçtiğimiz gün Amasya Ovasaray'da 23.01'de 3.2 büyüklüğünde ve 2.1 km derinliğinde deprem oldu. 5 Şubat 2022'de Elazığ Gübeyküy, Sivrice'de 00.28 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.4, derinliği 3.3 km olarak açıklandı.

6 Şubat Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

6 Şubat Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

6 Şubat Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

6 Şubat Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

6 Şubat Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

6 Şubat Erzurum'da deprem mi oldu? Erzurum'da kaç şiddetinde deprem oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

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deprem Elazığ

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