HABER

6 takla atan araçtan sağ çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 12:39 | Son Güncelleme

 MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 6 takla atan otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü, hastanede tedaviye alındı.

6 takla atan araçtan sağ çıktı

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, 6 takla atan otomobilden yaralı olarak çıkarılan sürücü, hastanede tedaviye alındı.
Kaza, Mersin- Adana Karayolu Huzurkent Kavşağı'nda meydana geldi. Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikada çalışan Mehmet Arsal (45) iş yerinden izin alıp, ailesini karşılamak üzere yola çıktı. Ancak kavşağa girdiği sırada yönetimindeki 33 P 2605 plakalı otomobilin kontrolüne kaybetti. 6 takla atan otomobil, karşı şeride geçtikten sonra durdu.
Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Hurdaya dönen araçta sıkışan Arsal, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste müdahale edilen Arsal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

6 takla atan araçtan sağ çıktı6 takla atan araçtan sağ çıktı6 takla atan araçtan sağ çıktı6 takla atan araçtan sağ çıktı

PARTNERİşte Vikipedi hakkında az bilinen 15 ilginç gerçek!İşte Vikipedi hakkında az bilinen 15 ilginç gerçek!
İnternet dolandırıcılarına operasyon: 14 tutuklamaİnternet dolandırıcılarına operasyon: 14 tutuklama
9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu (4)9 yaşındaki Yunus Emre, ilaçlama tankının içinde ölü bulundu (4)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Cip ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Ayrılığı bu sözlerle duyurdu

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Doğal gaza gece yarısı zammı!

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Donald Trump yayımladı! ABD'den Brezilya kararı

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

Yunus Emre'nin kahreden ölümü! Korkunç şüphe

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

'Usame bin Ladin'in oğlu öldü' iddiası

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.