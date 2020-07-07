6 Temmuz 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 4, 16, 21, 22, 29, 32, 36, 42, 45, 49, 51, 52, 53, 66, 67, 69, 74, 75, 76, 77, 78 ve 80 olarak belirlendi.

Çekilişte 9 bilen 129 kişi 2 bin 589 lira 65'er kuruş, 8 bilen 2 bin 222 kişi 150 lira 65'er kuruş, 7 bilen 21 bin 476 kişi 22 lira 20'şer kuruş, 6 bilen 122 bin 781 kişi 4 lira 5'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 220 bin 441 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, İstanbul'un Bakırköy ile İzmir'in Bergama ilçelerinden yatırıldığı belirlendi.