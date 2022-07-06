Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu binlerce şans oyunu severin gündeminde yer alıyor. Haberimizden söz konusu çekilişin sonuçlarına ve kurallarına ulaşabilirsiniz. Peki 6 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları nasıl sorgulanır? Çılgın Sayısal Loto çekilişi 21.30'da başlayacak. İşte merak edilenler...

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecek.

Ayrıca sonuçlara, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden de ulaşabilirsiniz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO KURALLARI NELER?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.



