6 Temmuz hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu! 6 Temmuz 2022 Çarşamba

6 Temmuz 2022 Çarşamba gününün hava durumu tahmin raporu ile Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaşıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 6 Temmuz hava nasıl olacak? İşte 6 Temmuz 2022 Çarşamba Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Temmuz Çarşamba günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun oğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRIKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Az bulutlu
ÇORUM °C, 28°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KARS °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
VAN °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.
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