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6 Temmuz hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu! 6 Temmuz 2022 Çarşamba

06.07.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını, sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceğini açıkladı. Vatandaşlar hava durumu ile ilgili internette araştırma yapıyor. Peki 6 Temmuz hava nasıl olacak? İşte Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu...

6 Temmuz hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı! Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu! 6 Temmuz 2022 Çarşamba

6 Temmuz 2022 Çarşamba gününün hava durumu tahmin raporu ile Türkiye geneli 5 günlük haritalı hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde paylaşıldı. Konuya ilişkin yapılan açıklamanın detayları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 6 Temmuz hava nasıl olacak? İşte 6 Temmuz 2022 Çarşamba Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu...

6 TEMMUZ 2022 HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Temmuz Çarşamba günü için yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun oğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimleri ile Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Öğle saatlerinden sonra Orta Toroslar Mevkii'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRIKKALE °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illerinin iç kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Az bulutlu

ÇORUM °C, 28°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KARS °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

YURT GENELİ 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU RAPORU


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 5 günlük hava durumu tahmin raporu yayımlandı.

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hava durumu meteoroloji Ankara İstanbul İzmir meteoroloji genel müdürlüğü
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